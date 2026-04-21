Los ganaderos de Mieres emprenderán acciones legales contra la Junta de Castilla y León por no dejarles usar los pastos de Pinos

El dictamen del Tribunal Supremo que ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) de diciembre de 2024 en la que se declaraba la ilegalidad de cualquier actividad el Ayuntamiento de Mieres en el Puerto de Pinos, en León, "no afecta para nada" a la pretensión de los ganaderos del concejo de seguir utilizando los pastos de verano de la comunidad vecina. David Pérez Naya, portavoz de los ganaderos mierenses insiste en que “no hay ni una sola sentencia que nos prohíba usar esos pastos”. Lo que ha dicho el Supremo, explica, “es que es ilegal que el Ayuntamiento de Mieres nos dé una licencia para usar esos pastos, pero no la necesitamos”.

Ganado en Puerto Pinos campaña 2024 primer dia Mieres / A. Velasco / LNE

Escritura de propiedad

Los ganaderos de entidades locales de San Emiliano y las pedanías leonesas de Babia (Pinos, Villargusán, Candemuela y San Emiliano) acuden en verano a esos pastos esgrimiendo la escritura de propiedad de los mismos. “Nosotros también tenemos la escritura en la que dice que esos pastos son del Ayuntamiento de Mieres y que se compraron para los ganaderos en 1926”, apunta Pérez Naya, que reclama que “si ellos pueden ir a los pastos con la escritura, nosotros deberíamos poder hacer lo mismo”. El problema es que para trasladar el ganado necesitan una guía sanitaria, el documento oficial que les permite mover las reses. Ni el Ayuntamiento de Mieres ni el Principado les pueden dar la guía al estar Pinos fuera de Asturias, debe ser la Junta de Castilla y León, que les negó el permiso la semana pasada. Los mierenses volverán a intentarlo este miércoles. Se trasladarán con un notario a la oficina agraria de Villablino para solicitar la guía. Si no se la dan, lo más probable, levantarán acta de la justificación que les den. “La semana pasada no nos lo quisieron dar por escrito, simplemente nos lo dijeron de palabra y una administración te tiene que contestar por escrito”, señala el portavoz del colectivo mierense que ante a más que probable negativa de Castilla y León a darles la guía, anuncia que emprenderán acciones legales para reclamar lo que consideran sus derechos.

Mediación del Principado

Los ganaderos de Mieres han pedido respaldo a la administración regional, a la consejería de Medio Rural, pero según explica Pérez Naya, “no van a dar la cara por nosotros”. “El Principado mantiene que se trata de un conflicto jurídico y no es así porque esas sentencias no afectan a los ganaderos”, afirma el ganadero de Turón, que insiste en que “se trata de un conflicto político”.

Desafectación de los pastos

Respecto al proceso administrativo puesto en marcha por el Ayuntamiento de Mieres para desafectar los terrenos y ceder el uso a la asociación de ganaderos, sorteando así la sentencia que imposibilita al Consistorio ejercer competencias administrativas en suelo de otra comunidad autónoma, en este caso en Babia, los profesionales ven que puede ser una solución pero que es posible que no llegue a tiempo. La fecha límite es el 1 de junio, el día que los ganaderos suben sus vacas a los pastos de verano. Mieres inició el procedimiento pero fue necesario abrir un periodo de alegaciones al que han acudido las juntas ganaderas de Castilla y León, que además han presentado un recurso contencioso-administrativo contra el proceso, lo que retrasará su resolución lo más seguro más allá del verano.

El año pasado fue el primero que los ganaderos de Mieres no pudieron llevar sus reses al Puerto de Pinos, así que optaron por alquilar pastos en la misma zona, en el puerto de Los Hidalgos. Aparecieron cierres rotos y las vacas de Mieres pasaron a Pinos, donde han pastado siempre, lo que supuso que Castilla y León impusiese a los mierenses multas de hasta 8.000 euros, que están recurridas. Este año tienen alquilados los mismos prados “pero si pasa lo mismo y nos multan con el agravante de que ser reincidentes, las multas pueden ser de 40.000 o 50.000 euros”, calcula Pérez Naya.

Intervención de Barbón

Desde Asturias Ganadera y Agall, Jesús García, considera “un varapalo terrible” el dictamen del Supremo y mantiene que “la única alternativa para los ganaderos de Mieres es comprar pastos en León o llevar las vacas a Extremadura porque en Asturias no hay pasto para esas 1.500 reses”. Ante esta situación García reclama la intervención del Presidente del Principado, Adrián Barbón, que “debe llamar al presidente de Castilla y León -Alfonso Fernández Mañueco (PP)- y buscar una solución, no se puede quedar de brazos cruzados”.