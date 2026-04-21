El "hospital de animales" de Redes amplían consultas: estas son las mejoras que se ejecutan en la instalación (y las especies más atendidas)

El "hospital de animales" del parque de Redes amplía consulta. La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha invertido 634.000 euros en la mejora y modernización del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Sobrescobio, que el año pasado atendió a 318 animales. "Este recurso resulta esencial para rehabilitar ejemplares de especies protegidas o en peligro y controlar la situación sanitaria de la fauna silvestre", destacaron responsables del Principado.

El director general de Planificación Agraria, Marcos da Rocha, visitó este martes las instalaciones del centro, donde destacó la "importancia" de este equipamiento para la conservación de la biodiversidad: "De los ingresos registrados en 2025 en el centro, 279 correspondieron a aves, 37 a mamíferos y dos a reptiles, pertenecientes a 77 especies, de las que las más numerosas fueron el busardo ratonero, el cárabo común y la lechuza común".

Los motivos de ingreso de estos animales responden tanto a problemas naturales como al impacto de la actividad humana. En el caso de las aves, la recogida de pollos volantones (pollos que ya no están en el nido pero todavía no vuelan) fueron la principal causa (61 casos), seguidos por la recogida de pollos desvalidos o con traumatismos, disparos, electrocuciones e intoxicaciones, indicaron los representantes de la Consejería. Entre los mamíferos, las razones más frecuentes fueron los decomisos, las crías desvalidas y los atropellos o episodios de depredación.

Liberados

Tras su paso por Sobrescobio, 126 animales pudieron ser liberados en el medio natural, lo que representa casi el 40%. Sin embargo, 167 murieron o tuvieron que ser sacrificados por la gravedad de sus lesiones, "lo que refleja el delicado estado en el que muchos ejemplares llegan al centro".

En 2025 se equipó a cinco aves con un dispositivo GPS, en colaboración con el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad en el marco del proyecto de Red Centina, y a un oso pardo.

"El equipamiento también desempeña una función clave en la investigación de las causas de mortalidad mediante necropsias. Así, el año pasado se realizaron 355 estudios de este tipo, que identificaron distintos factores de riesgo para la fauna silvestre. Entre ellos destacan las colisiones con aerogeneradores, los accidentes con tendidos eléctricos y el furtivismo. También se detectaron casos de gripe aviar", apuntó el Principado.

En el marco de la Red de Varamientos del Principado de Asturias, el centro estudió cadáveres de cetáceos que se encontraron en la costa asturiana y durante 2025 realizó la necropsia a seis ejemplares de delfín común y a dos de delfín listado.

"Estos datos ponen de manifiesto la importancia del centro como herramienta esencial para la conservación de la biodiversidad en Asturias, no solo por su labor asistencial, sino también por su función como sistema de vigilancia que permite detectar amenazas y mejorar la gestión del medio natural", recalcó Marcos da Rocha.

Mejoras

Las obras para mejorar las instalaciones incluyen la creación de una infraestructura destinada a la recuperación y adaptación de fauna marina y un gran voladero para la rehabilitación de aves. La actuación se encuentra en fase de desarrollo, con un grado de ejecución cercano al 42%.

Además, el área interior del centro se está adaptando para facilitar la recepción y tratamiento de la fauna afectada por vertidos contaminantes. Para ello, se han habilitado nuevas zonas de lavado y secado, se han instalado mesas de trabajo y sistemas de grifería industrial y se han acondicionado piscinas y desagües.

El interior de las instalaciones. / Cedida a LNE

"Una parte importante de la inversión se destina a reformar el sistema de agua, fundamental en este tipo de instalaciones. Así, se han reforzado los depósitos, optimizado el sistema de captación y tratamiento e implantado un proceso de cloración que garantiza una mayor calidad sanitaria del agua. Asimismo, se ha mejorado la distribución interior e incorporado sistemas de aerotermia para el suministro caliente", argumentaron los responsables regionales.

El proyecto, financiado con fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia NextGerationEu, también incluye la instalación de una red de saneamiento específica para el tratamiento de aguas procedentes de la limpieza de fauna afectada por contaminación que incorpora sistemas de separación de grasas y residuos antes de su vertido. Con la instalación de la estructura metálica del voladero y los sistemas de tratamiento, el centro estará preparado para responder de forma eficaz ante emergencias ambientales en el medio marino.