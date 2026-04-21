Langreo celebra el Día del Libro con una lectura con escolares del concejo y concurso de marcapáginas

El Ayuntamiento de Langreo celebrará el próximo jueves 23 de abril su acto central del Día Internacional del Libro. La actividad, que se enmarca en el veterano programa “Llangréu, un llibru abiertu”, tendrá como escenario el Parque Rosario Felgueroso de Ciaño. A partir de las 12.00 horas, alumnos de diversos centros educativos del concejo se reunirán para participar en una lectura pública que este año gira en torno a los textos teatrales, permitiendo que los escolares den voz a personajes y diálogos clásicos y contemporáneos, "transformando el parque en un escenario al aire libre".

Además de la lectura, se procederá a la entrega del premio del concurso de dibujo para el marcapáginas conmemorativo 2026 que se repartirá de manera gratuita a los centros educativos y desde las tres bibliotecas municipales. Este certamen busca incentivar la creatividad plástica vinculada a la literatura, y el diseño ganador será el encargado de acompañar las lecturas del público langreano durante todo el año.

Tertulia Encuentros

Por otra parte, también prosigue la programación de actividades por el Día del Libro organizada por la Tertulia Encuentros en distintos puntos del valle del Nalón. Este miércoles 22, en el pozo Sotón (19.30 horas) se producirá un diálogo entre "Muyeres del carbón", con la polaca Monika Glosowitz y Eva Martínez.

Para el día 23, a las 19.00 horas, en la Casa de la Buelga de Ciaño, está prevista la presentación de los libros del Grupo Heal de Humanidades Médicas y Medioambientales. Estarán, representando a estos profesionales, Marta Fernández y Máximo Aláez.

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La tertulia ha desarrollado a lo largo de esta semana varias actividades, entre ellas la presentación del trabajo "Asturias minada" de Salvador Fuente, o las primeras actividades con las polacas Monika Glosowitz (fotógrafa, ganaora del World Press Photo 2021) y Karolina Jonderko.