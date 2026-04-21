Mieres derriba un edificio en ruina en Siana que suponía "un riesgo" para los vecinos de la zona
El desmantelamiento se incluye en el plan municipal de ejecuciones subsidiarias, que este año cuenta con 200.000 euros de presupuesto
El Ayuntamiento de Mieres acomete el derribo de una vivienda en Siana, a través del contrato anual para este tipo de actuaciones de ejecución subsidiaria, que cuenta con 200.000 euros de presupuesto global. Una obra que está ya avanzada, y que permite el derribo de un inmueble que "se encontraba en ruina, con el consiguiente riesgo que esto conlleva para los vecinos de la zona", explica Marta Jiménez, concejala del área de Desarrollo Urbano Sostenible.
Esta obra se está desarrollando tras el derribo, hace menos de un mes, de dos inmuebles en Zarramín y, en este sentido, desde el área de Desarrollo Urbano Sostenible se recuerda a las personas propietarias de los inmuebles que es su responsabilidad "mantenerlos en buen estado", y se pide que "se tengan en cuenta siempre los avisos que se hacen desde inspección urbanística, para evitar llegar a la declaración de ruina". La prioridad que se marca a la hora de decidir qué inmuebles se derriban "es clara": peligrosidad, salubridad y, por último, el ornato. Todo con el objetivo "de garantizar la seguridad de la ciudadanía y avanzar en la regeneración urbana".
Veinte derribos desde 2023
El Ayuntamiento realizó ya más de 20 derribos subsidiarios desde 2023, con un presupuesto de más de 600.000 euros, "afrontando así los problemas que estos inmuebles pueden causar". Estas actuaciones se llevan a cabo con autorización judicial y tras su correspondiente tramitación administrativa, "para poner fin al abandono de los edificios y, posteriormente, el pago se reclama a las personas propietarias de los mismos, que son las responsables del mantenimiento de sus inmuebles y viviendas.
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