El Principado encarga "una gran inspección" en la estación de esquí de Valgrande-Pajares por 270.000 euros

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, anunció este martes en la Junta General del Principado "una gran inspección" en Valgrande-Pajares, con un presupuesto previsto de 270.000 euros, que incluirá actuaciones "que van más allá de las estrictamente exigidas por la normativa vigente". "La seguridad ha sido siempre una prioridad para la consejería, motivo por el cual se incorporan medidas adicionales orientadas a reforzar las garantías técnicas y operativas de la estación", afirmó Gutiérrez

Esquiadores en la zona alta de Valgrande-Pajares, esta pasada temporada | LNE / LNE

Este contrato abarcará tres actuaciones principales: la gran inspección del remonte de Brañillín, el acortamiento del cable tractor de la telecabina Cuitunegru y la nueva cimentación del telesquí del Tubo. Además, se dotará a la estación de un mayor número de pinzas de las exigidas, incluidas para el área del valle del Sol, "con el objetivo de optimizar el mantenimiento del sistema"

Obras de la segunda fase

Gutiérrez afirmó también durante su comparecencia que las obras correspondientes a la segunda fase del proyecto de modernización y desestacionalización de la estación invernal y de montaña lenense "se retomarán de forma inminente, a lo largo de las próximas semanas, con una inversión cercana al millón".

Pista de fondo y "bikepark"

Estos trabajos son la continuación de las actuaciones ya iniciadas en fases anteriores. Así, entre las intervenciones previstas se incluyen la ejecución del trazado de la pista de esquí de fondo, la creación de nuevos miradores y rutas, mejoras de accesibilidad en la zona alta de la estación y actuaciones vinculadas al desarrollo del circuito de bicicleta de montaña, el deseado "bikepark", así como otras intervenciones orientadas a reforzar el uso de Valgrande-Pajares durante todo el año.

Obras por 9,5 millones

Asimismo, la consejera ha informado de que este año también se licitará el proyecto del telebike de cuatro plazas con pinza fija y la iluminación de pistas de esquí. De hecho, ya se ha realizado el anuncio de información previa, que constituye el primer paso para la posterior licitación de estas obras, que contarán con un presupuesto de 9,5 millones.

Todas estas medidas "se integran y complementan un proyecto global que el departamento que dirige Vanessa Gutiérrez viene desarrollando de manera progresiva a lo largo de la legislatura", afirma el Principado.