Una barra de hierro, un atropello deliberado y un disparo: esta es la pena de cárcel a la que se enfrentan un padre y un hijo por una violenta reyerta en Langreo

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de dos acusados, padre e hijo, por el intento de homicidio de un hombre en Langreo en mayo de 2024. La víctima se sentará igualmente en el banquillo, acusado de un delito leve de lesiones a uno de ellos. La vista oral tendrá lugar hoy en la sección segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.

El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las 13.30 horas del 6 de mayo de 2024, un hombre (nacido en 1983) conducía, acompañado por su pareja, por la localidad de La Felguera. A la altura del polígono de Valnalón, en un aparcamiento anexo a una estación de servicio, en la calle Pepita Fernández Duro, vio a un primo suyo, por lo que detuvo el vehículo para saludarlo. Mientras estaban charlando, llegó al lugar otro hombre (nacido en 1991), que se encontraba realizando trabajos organizados por el CIS (Centro de Inserción Social) del centro penitenciario de Asturias, en las naves de servicios que el Ayuntamiento de Langreo tiene en esa calle. Tras producirse entre ambos acusados "un cruce de miradas y reproches mutuos, el operario continuó su camino y el otro hombre siguió conversando con su pariente".

Instantes después, el operario regresó, apartó al primo del otro hombre de un empujón y propinó a este último, que estaba sentado al volante del coche, un golpe en la cara a través de la ventanilla, "sin causarle lesión y por lo cual no reclama", señaló la Fiscalía. El conductor se bajó inmediatamente del vehículo para exigir explicaciones operario, que ya se dirigía a otro vehículo, un Renault Clío, situado en las inmediaciones y en el que se encontraba su padre, (nacido en 1958).

El hijo sacó del maletero una barra de hierro, ante lo cual el conductor volvió a su vehículo y sacó una cachaba para inmediatamente salir en su persecución, propinándole varios golpes mientras corrían alrededor del Renault Clío, hasta que el hijo logró montarse en el mismo y marcharse, con su padre al volante.

Mientras abandonaban el lugar, el hijo, haciendo gestos con la mano por la ventanilla, incitó al otro hombre a que lo siguiera, para ajustar cuentas en otro lugar, a lo que accedió, por lo que se subió a su Peugeot en compañía de su pareja. Minutos más tarde, se encontraron en el recinto del centro de servicios del Ayuntamiento y, como continuación del conflicto anterior, a la altura del cruce de la calle Pepita Fernández Duro con la carretera de Pajomal, el padre, el cual seguía conduciendo el Renault Clío, cortó el paso al Peugeot 407.

Atropello

Ante este bloqueo, el conductor se bajó del coche y fue hacia el Renault, que estaba parado, momento en el que el padre aceleró y le atropelló a propósito, tirándolo al suelo y ocasionándole varias lesiones. El hombre se levantó y se dirigió hacia el coche, donde permanecían el padre, al volante, y su hijo, que empuñaba un arma corta de fuego con la que intentó disparar, aunque el arma se encasquilló. Entonces, el padre manipuló el arma para intentar que funcionase y se la devolvió a su hijo, tras lo cual, este volvió a disparar al otro hombre, alcanzándole esta vez en el abdomen. Como consecuencia del tiro recibido, "sufrió menoscabos físicos que comprometieron su vida". "Los acusados carecían de licencia que les habilitase para la tenencia y uso de armas y el arma de fuego corta utilizada disparó un proyectil que carece de estrías de calidad suficiente y fue disparada a través del cañón de un arma modificada o de un cañón emplomado", argumenta el Ministerio Público.

Tiroteo en La Felguera: un herido de bala tras una posible discusión en la zona de Valnalón / L. M. D.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de los delitos de homicidio en grado de tentativa, tenencia ilícita de armas y dos delitos de lesiones. Del delito de homicidio en grado de tentativa "son responsables penalmente" el hijo y el padre, el primero como autor directo y el segundo por cooperación necesaria. También se responsabiliza a ambos del delito de tenencia ilícita de armas. Del delito leve de lesiones causadas al hijo se acusa al conductor del Peugeot, mientras que del delito leve de lesiones causadas a este último se responsabiliza al padre.

Pena

Por el delito de homicidio en grado de tentativa, la Fiscalía pide que se imponga a los acusados la pena de 8 años de prisión a cada uno, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Y las prohibiciones de aproximación a menos de 300 metros a la víctima, su domicilio, lugar de trabajo y cualquier otro lugar frecuentado por él, y de comunicación directa o indirecta a través de cualquier medio con él, ambas durante 9 años.

Por el delito de tenencia ilícita de armas se solicita para los acusados la pena de 1 año y 4 meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Por el delito leve de lesiones causadas al hijo se pide la pena de 2 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.Y por el delito leve de lesiones causadas al conductor del Peugeot se demanda la pena de 3 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros, también responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

En concepto de responsabilidad civil, padre e hijo deberán indemnizar directa y solidariamente a la víctima con 64.833 euros.