El bloqueo de Pinos por parte de la Junta de Castilla y León deja a un centenar de familias mierenses, con 1.500 reses contra las cuerdas: "Es la ruina"

La supervivencia de una gran parte de la cabaña ganadera de Mieres pende de un hilo. La Junta de Castilla y León negó este miércoles al colectivo las guías necesarias para poder realizar este verano el traslado de unas 1.500 reses al Puerto de Pinos, propiedad del Ayuntamiento de Mieres pero localizado en suelo de León. La administración se remitió al dictamen del Tribunal Supremo que ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) de diciembre de 2024 en la que se declaraba la ilegalidad de cualquier actividad el Ayuntamiento de Mieres en Pinos. “Está cometiendo una injusticia, ya que hay una sentencia contra el Consistorio, pero no contra los ganaderos”, apuntó el turonés David Pérez Naya, portavoz del sector.

La “guerra” de pastos de Pinos acaba de entrar en una fase de recrudecimiento total de las hostilidades. Los ganaderos mierenses apuntan directamente a las entidades locales de San Emiliano y a las pedanías leonesas de Babia (Pinos, Villargusán, Candemuela y San Emiliano): “Hemos intentado llegar a un entendimiento por las buenas, pero a partir de ahora iremos todos por las malas”. Los profesionales han asumido que este año, como el pasado, no podrán llevar sus rebaños a Pinos. Solo podrán trasladar unas 300 reses al monte de Los Hidalgos, alquilado en Babia para tal uso. Pero esto significa que más de un millar de cabezas se tendrán que quedar en Asturias. Un problema de grandes dimensiones.

Riesgo de cierre de explotaciones

“Estamos ante una situación que obligará a cerrar muchas explotaciones. Gran parte de los animales se tendrán que vender. Habrá quien intente aguantar a base de comprar forraje, pero esto es la ruina para muchos”, relata Pérez Naya. Ahora bien, el colectivo está dispuesto a morir matando. Están decididos a plantar batallas para que los ganaderos de León tampoco puedan acudir este verano a Pinos. "Todo esto es un sinsentido judicial que brota de intereses políticos", sostienen los ganaderos mierenses.

Alrededor de una veintena de ganaderos se desplazó este miércoles a Villablino para intentar obtener las pertinentes guías que las permita acceder a Pinos. La Junta de Castilla y León se las denegó ante notario. Fue un intento a la desesperada tras quedar bloqueado el proceso administrativo puesto en marcha por el Ayuntamiento de Mieres para desafectar los terrenos y ceder el uso a la asociación de ganaderos, sorteando así la sentencia que imposibilita al Consistorio ejercer competencias administrativas en suelo de otra comunidad autónoma, en este caso en Babia. El procedimiento ha quedado sujeto a un periodo de alegaciones al que han acudido las juntas ganaderas de Castilla y León, que además han presentado un recurso contencioso-administrativo contra el proceso, lo que retrasará su resolución lo más seguro más allá del verano.

Inicio de la campaña

Los ganaderos mierenses se han quedado atrapados y sin tiempo, ya que la campaña de pastos arranca el 1 de junio. Asumen que esta campaña se han quedado sin el pastizal leonés. Piden como último recurso la mediación política del Principado, que de momento no tiene intención de intervenir. "Vamos a movilizarnos ya que estamos hablando de más de un centenar de familias empujadas a vender sus vacas"

Mientras buscan apoyos políticos en Asturias, los ganaderos mierenses preparan también una ofensiva en León. "Si el puerto Pinos está cerrado para nosotros, también lo debe estar para los leoneses". El colectivo pedirá al Ayuntamiento de Mieres, como propietario del terreno, que niegue el acceso a los ganaderos de Babia al Código de Explotación Agraria (CEA). Se trata de un código indispensable para gestionar movimientos de ganado, solicitar ayudas de la PAC y cumplir con la normativa de sanidad animal. "Por mucho que tengan derechos históricos sobre los pastos, sin la CEA no pueden acceder a Pinos", señala Pérez Naya. "Pediremos al Consistorio que denuncie a todo aquel animal que entre en el puerto".