Concierto del Ensemble "Redes Musicales", música clásica en La Felguera este viernes 24

Concierto de música clásica en La Felguera. El Ensemble "Redes Musicales" protagoniza un concierto este viernes 24 de abril, a las 20.00 horas, en el teatro José León Delestal de La Felguera. Bajo el título "Ecos de Viena y Leipzig", ofrecerán un repertorio con obras de Beethoven, Schubert y Mendelssohn-Bartholdy.

El Ensemble "Redes Musicales" está formado por Ludwig Dürichen (violín), Nicolás Marqués (violín), Ruslana Prokopenko (violonchelo) y Cristina Esclapez (piano). La formación interpretará tríos y sonatas, en una elección de compositores "que representa el puente perfecto entre el equilibrio clásico y la explosión emocional que definió la música del siglo XIX".

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La Asociación Redes Musicales, que organiza el concierto, tiene como objetivo establecer un festival de música de cámara en el Valle del Nalón, poniendo en valor el patrimonio artístico, natural e industrial de la comarca. Cada edición del festival contará con intérpretes de reconocido prestigio, que ofrecerán tanto recitales para el público general como clases magistrales para estudiantes de música. Desde septiembre de 2024, la asociación ya lleva organizados ocho conciertos (dentro y fuera del Valle) con el objetivo de recaudar fondos para la consolidación del festival. La entrada vale 5 euros.