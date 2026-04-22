Huelga de conductores de autobús del Nalón: el Principado propone la suspensión temporal de los "búho" en la comarca para poner fin al paro

Luces y sombras tras la reunión a tres bandas celebrada este miércoles en la Consejería de Movilidad, en Oviedo, para tratar de poner fin al paro indefinido, que suma ya 19 días, en Transportes Zapico y Autobuses de Langreo. Los trabajadores están en huelga desde el pasado 4 de abril para reclamar mamparas en los "búho" tras el apuñalamiento de un conductor. Ante la falta de acuerdo entre empresa (ambas compañías pertenecen al grupo Sanjuán), el Principado ha decidido imponer una solución temporal: suspender los servicios de búho en la comarca del Nalón (Riaño-Pola de Laviana y Langreo-Oviedo) cuya concesión gestiona el grupo Sanjuán hasta que se pongan en marcha "medidas" para garantizar la seguridad de los conductores. La medida abre la puerta a la desconvocatoria de huelga (los trabajadores votarán este jueves sobre ello), pero al coste de perder temporalmente los servicios nocturnos de autobús.

El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, aseguró que se tratará de que la suspensión de los "búho" dure "el menor tiempo posible". La decisión del Principado llegó después de casi tres semanas de desencuentro entre trabajadores y empresa. Los conductores pedían la instalación de mamparas en los "búhos", mientras que la empresa sostenía que imponer esa medida no es competencia suya y que el servicio es seguro. Por el camino, la situación se había hecho insostenible para todas las partes, incluyendo a los viajeros, penalizados por una drástica reducción de horarios, retrasos y buses llenos que, en algunas frecuencias, han obligado a dejar a usuarios en tierra.

En este contexto, la reunión de este viernes en Oviedo se presentaba como un paso clave para que el Principado (responsable de la concesión de las dos líneas que explota el grupo Sanjuán) forzara un acuerdo. Al encuentro acudieron, junto a Calvo, el viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García; la directora general de Transportes, Arantza Fernández, y el gerente del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), Gonzalo Canga, así como varios representantes sindicales de CC OO (sindicato mayoritario en ambas empresas; un delegado de los trabajadores; y el responsable de recursos humanos de la empresa.

Sin negociación

"A una reunión al primer nivel en la que se iba a buscar un acuerdo la empresa ha enviado solo al responsable de recursos humanos, que no tenía capacidad de negociación y que se ha limitado a repetir los mismos argumentos que vienen exponiendo desde el primer día", señaló Luz García, secretaria de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO de Asturias. Y añadió: "El Consejero se ha cabreado mucho porque es una tomadura de pelo y tomarle el pulso a la administración. Nunca antes había pasado esto. Al Principado no le ha quedado más remedio que hacer lo que ha hecho".

La reunión celebrada en Oviedo. / Cedida a LNE

El Gobierno regional defendió la suspensión temporal de los "búho" como "solución" para poner fin a la huelga. Esa suspensión durará "hasta que se incorporen las medidas que establezca el estudio de evaluación de riesgos laborales bajo criterio técnico", señalaron los responsables del Principado. El estudio "valorará factores como la tipología de las paradas de la línea, que se producen en espacios urbanos y abiertos a lo largo de todo el recorrido. De este modo, se fijarán medidas teniendo en cuenta factores relevantes como el hecho de que el origen y destino de las expediciones tiene lugar en espacios abiertos y no en estaciones de autobús". E insistieron: "La suspensión tendría carácter temporal y estaría en vigor hasta que se acredite de manera fehaciente la implantación de las medidas dispuestas en el estudio de evaluación de riesgos por parte de expertos en seguridad y salud laboral".

El Principado considera que esta propuesta permite "garantizar la seguridad" de los trabajadores y los usuarios, "al tiempo que facilita la oportunidad de recuperar la normalidad en el resto de servicios". "No es una opción el incumplir la normativa de prevención de riesgos laborales y después del incidente grave que hubo con un conductor deberían reevaluarse cuáles son los riesgos y por lo tanto tomar medidas", aseguró Alejandro Calvo. "Nos cuesta entender que no se produzca el acuerdo porque parece bastante lógico que la empresa implemente medidas para garantizar la seguridad, que son medidas perfectamente asimilables, con un coste razonable. Ese es nuestro planteamiento, pero, en todo caso, tenemos un margen para que lo determinen las autoridades competentes en prevención de riesgos laborales y de inspección de trabajo".

Suspensión

"El planteamiento que hace el Principado", prosiguió Calvo, es que "en tanto en cuanto se consiga buscar esa solución, se puedan suspender los servicios 'búho', para que el resto de servicios de transporte público por carretera del Valle del Nalón se puedan seguir prestando con normalidad. Creemos que es necesario que una empresa que presta un servicio público respete de manera escrupulosa todas las condiciones en relación con sus trabajadores, es lo mínimo que tenemos que pedir".

Luz García, secretaria de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO de Asturias, manifestó, por su parte, que el Principado "va a mandar un correo a la empresa suspendiendo el servicio de búho y obligándola a negociar y poner las mamparas. Este jueves, una vez que tengamos ese correo, vamos a proponer la desconvocatoria de la huelga y el viernes los compañeros empezarían a trabajar, siempre que así lo voten en asamblea, exceptuando el servicio de búho que queda pendiente. Es muy triste haber llegado a esto por la cabezonería de la empresa".