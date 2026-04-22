"Mierenses contra Franco", jornadas sobre historia en el centro de educación de adultos del Caudal
La próxima charla será el 28 de abril, con "Sufrir la guerra, afrontar el exilio", con Rosa Calvo
L. Díaz
El Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) del Caudal celebra estas semanas sus Jornadas sobre Historia, La Guerra Civil y el Franquismo, que comenzaron el día 14 de abril con Amaya Caunedo y la charla "Las mujeres durante la Guerra Civil y la posguerra" y continuaron este martes 21 con "Mierenses contra Franco: resistencia armada, oposición política y conflictividad laboral", impartida por Ramón García Piñeiro.
Las próximas charlas tendrán lugar los martes 28 de abril y 5 de mayo, ambas a las 17.00 horas, en el CEPA del Caudal. El día 28, Rosa Calvo, historiadora e integrante del grupo Eleuterio Quintanilla (Ateneo Obrero de Gijón) ofrecerá la ponencia "Sufrir la guerra, afrontar el exilio". La última conferencia del ciclo, el 5 de mayo, se titulará "Trabajo forzado y deportación, asturianos en la Europa de Hitler", con Antonio Muñoz, doctor en Historia y docente en la Universidad de Santiago de Compostela.
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