El politólogo Pablo Simón ofrecerá una charla sobre los desafíos a la democracia este viernes en Langreo
El acto, organizado por Cauce del Nalón, tendrá lugar a las 19.30 horas, en la Casa de Cultura de Sama
L. Díaz
"Entender el auge de los enemigos de la democracia" es el título de la charla organizada por Cauce del Nalón para este viernes 24 de abril, a partir de las 19.30 horas, en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama, un acto protagonizado por el politólogo Pablo Simón. La entrada es libre hasta completar aforo.
Simón es profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, doctor por la Pompeu Fabra e investigador en la Universidad de Bruselas. Los organizadores señalan que el politólogo impartirá una charla "muy necesaria y oportuna", a cargo "de un experto cuyos principales campos de investigación son la política comparada, los sistemas electorales y los sistemas de partidos".
Pablo Simón es autor de libros colectivos y en solitario como "El príncipe moderno: Democracia, política y poder", "Corona: Política en tiempos de pandemia" y su última obra, "Entender la política: Una guía para novatos". Además, el ponente es analista habitual en medios de comunicación de alcance nacional.
La presentación de Pablo Simón correrá a cargo de Antonio Bahamonde, catedrático de Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo, quien ya ha participado en varios actos de Cauce del Nalón. El evento será presentado por la presidenta de la asociación, Isabel Rivera Onís
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