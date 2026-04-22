El Principado frena el refuerzo técnico de Pajares y enciende la polémica: la retirada de un proceso de contratación clave dispara el malestar del sector de la nieve

En Valgrande-Pajares los problemas se han instalado como si fueran nieves perpetuas. La estación invernal de Valgrande-Pajares encara la temporada estival envuelta en un clima de malestar creciente que, lejos de disiparse tras el cierre de una de las campañas más complicadas que se recuerdan, parece haberse asentado como un problema estructural. En el centro de las críticas se sitúa ahora la reciente decisión del Principado de Asturias de paralizar el proceso de contratación temporal de un jefe de explotación, una figura considerada clave para el funcionamiento y la seguridad del complejo.

La polémica surge después de que la propia administración autonómica reconociera la necesidad de cubrir este puesto ante la prolongada ausencia de su titular, actualmente investigado por la Fiscalía por presuntas deficiencias en la aplicación de medidas de seguridad. En este contexto, la dirección de la estación impulsó la convocatoria de una comisión de servicio para reforzar el área técnica en un momento especialmente sensible, marcado por el inicio de los trabajos de mantenimiento y la previsión de nuevas obras.

Sin embargo, tras publicarse la oferta el pasado 1 de abril en el portal de transparencia, el proceso fue inesperadamente anulado apenas una semana después, el día 8. Esta decisión ha desatado una oleada de críticas, especialmente desde la Asociación Nieve y Montaña de Asturias, que denuncia un comportamiento “sectario” por parte de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte en todo lo relativo a la gestión de personal en Valgrande-Pajares.

Trabajador cualificado

Según la amplia asociación -que engloba a clubes, asociaciones de vecinos, concesionarios y hosteleros-, uno de los trabajadores “con mayor experiencia y capacitación” de la estación se había presentado a la convocatoria. Este empleado, aseguran, pertenece a uno de los equipos más cualificados, pero mantiene un enfrentamiento abierto con la directora general de Deportes. La posibilidad de que fuera seleccionado habría motivado, según esta versión, la retirada de la convocatoria. “Se trata de una gravísima decisión que podría juzgarse de prevaricación”, advierten desde el colectivo, que considera que no se ha garantizado la igualdad de trato entre los trabajadores.

Más allá del conflicto administrativo, la asociación alerta de las consecuencias prácticas de esta decisión. La ausencia de un jefe de explotación en un periodo clave compromete, a su juicio, tanto la planificación como la ejecución de tareas esenciales. Denuncian que “las labores de mantenimiento avanzan a un ritmo insuficiente y que ni siquiera se han completado trabajos básicos como la retirada de elementos de seguridad instalados durante el invierno”.

El retraso en el inicio de las obras correspondientes a la fase 2 del plan de mejora de la estación es otro de los puntos señalados. Según la asociación, ya se ha perdido “un mes estupendo” para acometer estos trabajos, lo que incrementa la incertidumbre sobre los plazos y la capacidad de la estación para llegar en condiciones óptimas a la próxima temporada.

Crecimiento de usuarios en León

Este escenario contrasta, subrayan, con la situación de otras estaciones cercanas, como las de León, que habrían experimentado un aumento significativo de usuarios. A su juicio, la “nefasta gestión” de la directora general de Deportes, "respaldada por la Consejera", ha tenido un impacto directo en la pérdida de competitividad de Valgrande-Pajares.

La asociación concluye que los problemas vividos durante la última campaña no han servido para corregir errores y teme que la temporada 2026-2027 repita los mismos fallos. “A pesar de tanta foto y tanto anuncio”, critican, consideran que no existe una voluntad real de mejora y que el usuario final sigue siendo el gran perjudicado.

Mientras tanto, esquiadores, empresarios y vecinos observan con preocupación una situación que amenaza con cronificarse en uno de los principales referentes del turismo de nieve en Asturias.