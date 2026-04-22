Riosa celebra este fin de semana su VIII Feria Andaluza
El programa festivo incluye desfile de caballos, misa rociera, exhibición de sevillanas y comidas de hermandad
El concejo de Riosa celebra el próximo fin de semana su VIII Feria Andaluza con un animado programa rociero de actividades que combina alegría, tradición, devoción y diversión.
El sábado a mediodía, un colorido desfile de caballos andaluces, acompañados de un coro rociero, recorrerá el trayecto desde el recinto ferial de La Ará hasta la iglesia parroquial de La Vega, capital del concejo. A las 13.00 horas, se oficiará una misa rociera cantada por el coro “Sueño de las Marismas” y, a continuación, tendrá lugar una popular comida de hermandad en el polideportivo.
El recinto ferial, instalado en el patio cubierto del antiguo colegio público de La Ará, acogerá a partir de las 18.00 horas un gran espectáculo de exhibición de sevillanas por parte del grupo “Sevillanas Riosa”. Durante la jornada, los visitantes podrán disfrutar de un mercado tradicional con servicio de bar y un gran tablao cubierto que reproduce el mejor ambiente andaluz con baile de sevillanas, rumbas, tangos y tanguillos “hasta gastar las suelas”, según indican los organizadores.
Domingo
El mediodía del domingo está prevista una sesión vermú rociera con baile de sevillanas y otra comida de hermandad que tendrá lugar en el recinto ferial. Estas jornadas están organizadas por la asociación Sevillanas de Riosa en colaboración con el consistorio local, bajo el patrocinio de Caja Rural.
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