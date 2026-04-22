Más rutas para hacer frente a la soledad en Mieres y disfrutar del entorno en compañía
El Ayuntamiento refuerza el programa “Caminando contra la soledad” con nuevos itinerarios en mayo y junio ante la alta participación.
La iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Mieres para combatir la soledad mediante paseos grupales marcha por buen camino. Tras el éxito inicial del programa, los responsables municipales han decidido ampliarlo con nuevas citas durante los meses de mayo y junio dentro del proyecto “Caminando contra la soledad”.
El Gobierno local refuerza así esta propuesta enmarcada en el programa municipal "Mieres Contigo", coordinado por el área de Derechos Sociales que dirige Teresa Iglesias, con el objetivo de consolidar una actividad que ha tenido una notable acogida entre la ciudadanía. La iniciativa, que arrancó el pasado mes de marzo, ha logrado convertirse en un espacio de encuentro donde caminar se combina con la convivencia y la creación de vínculos sociales.
Las nuevas rutas, cuyas inscripciones ya están abiertas, buscan dar continuidad a una fórmula que permite a los participantes disfrutar del entorno natural del concejo mientras comparten tiempo y experiencias con otras personas. Se trata, además, de una actividad gratuita que requiere inscripción previa a través de teléfono o correo electrónico.
Nueve recorridos
El calendario previsto incluye nueve recorridos repartidos entre mayo y junio. Entre ellos figuran propuestas como la Senda Verde de Turón, la ruta Mieres y el deporte, el itinerario entre Cuna y Cenera o la Senda de La Peña durante el mes de mayo. Ya en junio, se suman trayectos como Vega de San Pedro, Pozu Barredo, la subida a Los Mártires, un recorrido por parques y jardines de Mieres y la ruta de Pozu Polio.
Desde el Ayuntamiento destacan que estas actividades no solo fomentan el ejercicio físico, sino que cumplen una función social clave al facilitar la interacción y reducir el aislamiento. “El objetivo de Mieres Contigo es ofrecer propuestas que generen interés y animen a compartir momentos y espacios, y estas rutas están siendo todo un éxito”, subrayó la concejala Teresa Iglesias.
Una plaga silenciosa
La edil incidió en que la soledad no deseada es “una plaga silenciosa del siglo XXI” que no afecta únicamente a las personas mayores, sino también a otros sectores de la población. Por ello, el Consistorio apuesta por reforzar los espacios de encuentro y las oportunidades de relación como herramienta para fortalecer el tejido social.
En este sentido, Iglesias destacó la importancia de “reforzar el sentido de comunidad, de pueblo, de apoyarnos mutuamente y de impulsar redes de colaboración social”. A su juicio, la cohesión social pasa también por generar este tipo de iniciativas que promueven la participación y evitan que nadie quede al margen.
El programa Mieres Contigo, puesto en marcha el pasado mes de diciembre, continuará desarrollándose en los próximos meses con nuevas propuestas orientadas a combatir la soledad y fomentar la integración social en el concejo.
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