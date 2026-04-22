Veintitrés restaurantes de Mieres y Lena participan en las Jornadas Gastronómicas del Ternasco

Diecisiete restaurantes de Mieres y seis de Lena participan en las Jornadas Gastronómicas del Ternasco de Aragón, que cumplen su novena edición en el primer concejo y la segunda en Lena. Se presentaron este miércoles en el restaurante La Cava de los Cinco (Pola de Lena), y se celebrarán del 24 de abril al 3 de mayo.

En la comida de presentación, con representación institucional y de la IGP Ternasco de Aragón, Diego Franco, se pudo testar un menú a base de seis elaboraciones distintas, con seis cortes de esta carne, cocinadas por Joselvin Feliz, de La Cava de los Cinco.

En los 23 restaurantes participantes en las jornadas podrán probarse este año "cortes y platos clásicos, como las chuletillas a la brasa o a la plancha, hasta propuestas más innovadoras, como "los populares y sabrosos churrasquitos o los tournedós (medallones sin hueso procedentes de la pierna)". Habrá incluso cachopo de ternasco, explicó Juan Carlos García, de la organización de las jornadas.

Participantes

Los 17 restaurantes de Mieres que participan en las jornadas culinarias son Sidrería El Cascayu, Restaurante la Consistorial, Restaurante Bobela, Restaurante Sidrería La Solana, Sidrería Santa Bárbara, Vinoteca Las Novedades, TC28 Beber y comer, Vinoteca Planta 14, Sidrería Tornillos, Sidrería El Meollo, Mesón La Llera, Sidrería Casa Fulgencio, Bar Tienda Maridaje, Restaurante Parrilla La Xagosa, Mesón de Carlos, Asador Restaurante El Cruce y Restaurante Sidrería L’Albar Leña.

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En Lena, los seis participantes son las sidrerías La Rampla, Mino y El Valle, La Cava de los Cinco, El Reundu y Bar Luan.