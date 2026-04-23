El centro de migrantes de Sotrondio se renueva (con esta millonaria inversión): la obra ya está en marcha y no será necesario interrumpir la actividad

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha iniciado esta semana las obras de rehabilitación del centro temporal de migrantes ubicado en el antiguo colegio de San José, en Sotrondio, en el concejo de San Martín del Rey Aurelio. Los trabajos arrancaron el pasado lunes con las primeras labores preparatorias y cuentan con una inversión de 2 millones de euros y un plazo de ejecución de tres meses.

La actuación responde al compromiso adquirido meses atrás por el Gobierno central con el Ayuntamiento para mejorar unas instalaciones que presentaban deficiencias relevantes. Según explicó el alcalde, José Ramón Martín Ardines, esta intervención constituye “un paso decisivo” dentro del proceso de mejora integral del equipamiento, que en el futuro está llamado a convertirse en un Centro Internacional de Refugiados.

Contenido de la actuación

En esta primera fase, el proyecto se centra en actuaciones prioritarias orientadas a mejorar la eficiencia energética y las condiciones de habitabilidad del edificio. Entre los trabajos previstos destaca la renovación de la envolvente térmica, con mejoras en el aislamiento de fachadas y cubiertas, así como la sustitución de carpinterías exteriores. A ello se suman reparaciones estructurales en las zonas deterioradas, la adecuación de las instalaciones eléctricas y de fontanería y la modernización del sistema de calefacción.

Las tareas iniciales, que ya están en marcha, incluyen el vallado del perímetro, la instalación de contenedores de obra y la provisión de materiales necesarios para el montaje de andamios. Todo ello permitirá avanzar en una intervención que se desarrollará sin interrumpir el funcionamiento ordinario del centro.

Actividad actual

Actualmente, las instalaciones acogen a una media de 80 jóvenes migrantes procedentes en su mayoría de países africanos, que llegaron a España a través de las Islas Canarias. Durante la ejecución de las obras se compatibilizarán los trabajos con la actividad diaria del centro, que presta servicios de alojamiento, manutención, atención social y sanitaria, así como apoyo formativo y laboral.

El alcalde subrayó además el papel estratégico de este recurso, el único de estas características en Asturias, como punto de partida para el proceso de integración de las personas migrantes. En este sentido, el centro ofrece escolarización para menores, clases de español, alfabetización digital y talleres específicos, además de actividades deportivas y de sensibilización dirigidas a fomentar la convivencia con la población local.

La rehabilitación del antiguo colegio de San José se enmarca en el plan estatal para ampliar el sistema de acogida, que prevé la creación de 5.700 nuevas plazas en toda España durante la legislatura. En el caso de Sotrondio, el futuro centro tendrá capacidad para albergar hasta 180 personas. La inversión global del proyecto, incluyendo la adquisición del inmueble, la redacción técnica y la ejecución de las obras, asciende a unos 9 millones de euros.