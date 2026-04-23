El colegio El Coto de El Entrego triunfa en el I Concurso de Podcast Escolar 'Voces que Escuchan' de Asturias

El Colegio Público El Coto, de El Entrego (San Martín del Rey Aurelio), ha ganado el primer premio en el I Concurso de Podcast Escolar "Voces que Escuchan", convocado por la consejería de Educación del Principado de Asturias. En la convocatoria se invitaba a los centros y sus alumnos a crear "micro podcast narrativos, de hasta tres minutos", inspirados en libros o en la creación literaria, con motivo del Día del Libro 2026.

Tal y como indicó el profesorado del colegio El Coto, en el centro "decidimos participar en esta iniciativa mediante la creación de un microrrelato sonoro en homenaje al libro 'Hay sitio para todos', de Anahita Teymorian, pues creemos que en un momento en el que el mundo se ve sacudido por conflictos, es importante alzar la voz con un mensaje de esperanza: 'Siempre hay lugar para el entendimiento, la solidaridad y la PAZ si aprendemos a escucharnos unos a otros".