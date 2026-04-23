Las Cuencas festejan el día del libro leyendo en comunidad: así fueron los actos organizados (con destacado protagonismo de los estudiantes)

Las Cuencas se sumaron este jueves a los actos de celebración del Día del Libro y los estudiantes tuvieron un protagonismo destacado. En Langreo, el parque Rosario Felgueroso de Ciaño acogió una lectura pública con una abultada presencia de escolares, como el pequeño Martín Fernández, de 8 años. y alumno del colegio José Bernardo de Sama. "Me gusta mucho leer, ahora estoy con un libro de los 'Minion'. Pero hoy no voy a leer, vamos a hacer una obra de teatro", relató, este niño, que lucía un bigote postizo para meterse en el personaje.

Y es que este año el acto, enmarcado dentro del programa "Llangréu, un llibru abiertu, se centró en la lectura y escenificación de los textos teatrales, "permitiendo que los escolares den voz a personajes y diálogos clásicos y contemporáneos, transformando el parque en un escenario al aire libre", desacó el gobierno local. Los propios concejales y el alcalde, Roberto García, predicaron con el ejemplo. También leyeron sus textos usuarios del centro de apoyo a la integración (CAI) de Pando.

Usuarios del CAI de Pando, en el acto. / M. Á. G.

Juan José Sánchez, profesor del colegio José Bernardo y tutor de uno de los grupos que acudieron, destacó que "lecturas públicas como esta nos parecen actividades muy interesantes porque así entran en contacto con lo que son las instituciones de la localidad y con otros colegios que vienen a las actividades que se hacen alrededor del libro. Y a los alumnos les gusta mucho porque salen un poco de lo que es la rutina del aula".

Los ediles José Antonio Cases y Pablo Álvarez, en la lectura. / M. Á. G.

Junto a la lectura, se procedió a la entrega del premio del concurso de dibujo para el marcapáginas conmemorativo 2026 que se repartió de manera gratuita a los centros educativos y desde las tres bibliotecas municipales. "Este certamen busca incentivar la creatividad plástica vinculada a la literatura, y el diseño ganador será el encargado de acompañar las lecturas del público langreano durante todo el año", apuntaron los responsables municipales.

Lectura de "El Quijote"

También se vivió con intensidad en Mieres el día del libro. El IES El Batán, de Mieres organizó una lectura continuada de "El Quijote" en la biblioteca del centro, que, iniciada por su director, se prolongó durante toda la jornada escolar. Todos los grupos del instituto, desde 1º ESO hasta 2º de Bachillerato,contaron con veinte minutos para que los estudiantes se fuesen dando el relevo página a página. También participaron profesores.

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Daniel Pariente Romera, alumno de 2º de Bachillerato, en la lectura de "El Quijote". / Cedida a LNE

Responsables del departamento de Lengua Castellana y Literatura, impulsor de la idea, aseguraron que esta actividad respondía a dos objetivos: "Por un lado, acercar, sin adaptaciones, la grandeza de esta obra cumbre de la literatura española y universal al alumnado de todas las edades, y, por otro, involucrar en la solemnidad cultural de estos actos a toda la comunidad educativa de El Batán".