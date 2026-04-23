Fin a la huelga de conductores de autobús en el valle del Nalón tras veinte días de paro: respaldo (casi unánime) de los trabajadores a la propuesta de suspensión temporal de los "búho"

La huelga de conductores de autobuses de la comarca del Nalón ha quedado desconvocada tras 20 días de paro indefinido. Los trabajadores de Transportes Zapico y Autobuses de Langreo, ambas integradas en el grupo Sanjuán y que cubren, respectivamente, las líneas entre el valle del Nalón y Oviedo, y entre Riaño y Pola de Laviana, votaron este jueves de forma mayoritaria poner fin a la huelga tras la propuesta presentada el miércoles por el Principado de suspender temporalmente el servicio de "búho" de estas dos empresas. La medida es "una solución peregrina", a juicio del alcalde de Langreo. Para el PP es "inaceptable, equivocada e injusta, y vuelve a perjudicar a los ciudadanos”. Enla votación la propuesta salió adelante con 58 votos a favor, uno en blanco y ninguno en contra, sumando ambas plantillas. El número total de trabajadores es de 76, según los últimos datos que maneja CC OO. La idea es que los servicios diurnos (excluyendo el búho) recuperen su horario habitual desde este viernes.

Los trabajadores están en huelga desde el pasado 4 de abril para reclamar mamparas en los "búho" tras el apuñalamiento de un conductor. Ante la falta de acuerdo entre empresa y plantilla, el Principado decidió imponer una solución temporal: suspender los servicios de búho en la comarca del Nalón (Riaño-Pola de Laviana y Langreo-Oviedo) cuya concesión gestiona el grupo Sanjuán hasta que se pongan en marcha "medidas" para garantizar la seguridad de los conductores. La propuesta quedó pendiente de la votación de los trabajadores.

Alcalde de Langreo

A la hora de valorar la solución aportada por el Principado, el alcalde de Langreo, Roberto García, aseguró que "es como refrán muy asturiano: muerto el perro, acabose la rabia". "Tenemos problemas en el servicio de 'búho', que los trabajadores no tienen la protección necesaria para poder realizar su trabajo con seguridad y dignidad, pues suprimimos el servicio de 'búho'. Y así problema solucionado. Ciertamente, a mí me parece una solución un tanto peregrina".

"Y ahora", prosiguió el regidor, "los trabajadores que se vayan a su casa, que desconvoquen a la huelga. ¿Y quién les va a pagar todos los días, que han estado esperando a que se apliquen las medidas necesarias para poder trabajar con seguridad y con dignidad. Esperamos que sea un compromiso serio y efectivo con los trabajadores, reconociéndoles que para poder realizar un trabajo lo primero que tiene que primar es la seguridad del trabajador", señaló el alcalde langreano, que agregó: ¿Cuántos accidentes laborales llevamos en Asturias? Es una constante sangría la que están sufriendo los trabajadores y las trabajadoras en Asturias y lo mínimo que están pidiendo es poder realizar su trabajo con seguridad y dignidad. Y eso hay que respetarlo".

Conductores votando en Sama. / M. Á. G.

PP

Por su parte, el diputado regional del Partido Popular Pedro de Rueda, portavoz de Infraestructuras, aseguró que el "Ejecutivo presidido por Adrián Barbón, lejos de afrontar el problema, opta por recortar el servicio, trasladando el coste del conflicto a los usuarios". "Es inaceptable que, ante una situación compleja, la respuesta del Gobierno socialista sea dejar sin transporte nocturno a cientos de vecinos que dependen de este servicio para trabajar o desplazarse con seguridad", afirmó.

Recalcó que se trata de un servicio "con una alta demanda, que en 2025 superó los 270.000 viajeros, lo que demuestra que no es un servicio residual, sino una necesidad real para miles de asturianos". También instó al Principado a que "abandone los parches y asuma su responsabilidad, apostando por medidas que garanticen tanto la seguridad como la continuidad del servicio. Un Gobierno serio no recorta servicios públicos cuando hay problemas; los resuelve. Aquí estamos viendo justo lo contrario: falta de gestión y decisiones que castigan a los vecinos".

Pedro de Rueda exigió la rectificación inmediata de esta medida y la puesta en marcha de soluciones eficaces que permitan mantener el transporte nocturno en el Nalón. "Asturias necesita un Gobierno que garantice los servicios públicos, no que los desmantele cuando surgen dificultades", concluyó.