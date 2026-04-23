Lena acoge la cuarta edición de su Feria el Patchwork, que reunirá a 40 expositores y espera cientos de visitantes

Aspale, la Asociación de Patchwork de Lena, organiza la cuarta edición de la Feria de Patchwork de Asturias, un evento "ya consolidado" que contará con casi 40 expositores, y que tendrá lugar los próximos días 1 y 2 de mayo en el patio del colegio Sagrada Familia-El Pilar, en La Pola.

Esta nueva edición, en la que colabora el Ayuntamiento de Lena, contará con la participación de especialistas que ofrecerán a los asistentes telas, herramientas y materiales exclusivos. Además de la oferta comercial, la feria apuesta "por la formación y la creatividad" a través de un programa de talleres dirigidos por expertos en la materia.

Viernes 1

Durante la jornada del viernes día 1, los asistentes -se espera una alta afluencia- podrán disfrutar de propuestas como el taller "Margarita se llama mi amor", de la mano de Syra Mydollshouse, por la mañana; o el taller de bordado "La vida es bella", impartido por "Con tu nombre". Ya por la tarde, Creaciones MYR presentará el proyecto "Establo Mis Notas", Patch Natura enseñará a confeccionar la cesta de sobremesa "Paula" y Calicó Patchwork iniciará su sesión de "Flowers in the air".

Sábado 2

El sábado 2, la actividad continuará con la repetición de varios de estos talleres en horario de mañana, sumando nuevas propuestas como el "Libro guardaagujas Miri" con Mirita Patch y, para cerrar la feria el sábado por la tarde, Mimosa Patchwork impartirá un taller de álbum bordado en madera. Entre las actividades habrá también una exposición de trabajos de patchwork y una muestra de la artista catalana Paqui Galán.

La entrada a la feria es gratuita y tanto la participación en los talleres como la visita a la zona comercial están abiertas al público en general, en horario de 10:30 a 19:30 horas ambos días. El sábado, la apertura de la feria estará amenizada por la banda de gaitas local ("Güestia"). También habrá sorteos con premios de productos, kits y material de patchwork. Además, se celebrará un Concurso de Bolsos de Patchwork sujeto a votación popular, donde cualquier visitante podrá elegir su favorito. Se entregarán tres premios: el primero será una máquina de coser, el segundo un lote de materiales valorado en 150 euros y el tercero un lote de productos valorado en 75 euros.