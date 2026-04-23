Mieres tendrá piscinas al aire libre tras veinte años sin ellas: así será la nueva zona de chapuzones urbanos (con un coste millonario)
El Ayuntamiento adjudica la obra por casi 1,8 millones tras quedar desierta la primera licitación
El Ayuntamiento de Mieres ha adjudicado las obras de las nuevas piscinas al aire libre del casco urbano, una actuación largamente demandada que supondrá finalmente una inversión cercana a los 1,8 millones de euros. En concreto, el proyecto ha sido adjudicado por 1.794.000 euros y permitirá dotar a la villa de un complejo de ocio estival del que carecía desde hace dos décadas.
La intervención, impulsada por la concejalía de Deportes que dirige César Menéndez, contempla la construcción de dos vasos: una piscina de natación y otra infantil, además de nuevos vestuarios y aseos totalmente accesibles. Las instalaciones se ubicarán en la parcela exterior de la actual piscina climatizada, lo que permitirá crear un espacio deportivo y recreativo de referencia en pleno núcleo urbano.
Primera licitación fallida
Las obras comenzarán en las próximas semanas, según fuentes municipales, y marcarán el inicio de un proyecto que ha tenido que superar importantes dificultades antes de su adjudicación definitiva. De hecho, el Ayuntamiento se vio obligado a casi duplicar la inversión inicialmente prevista. La primera licitación, con un presupuesto en torno a 1,1 millones de euros, quedó desierta ante la falta de empresas interesadas, una situación que también se ha repetido en otros municipios debido al incremento de los costes de la obra civil y a la escasez de compañías especializadas en este tipo de infraestructuras.
Ante este escenario, el Consistorio optó por actualizar el proyecto, incorporando además la construcción de los vestuarios, y elevar el presupuesto de licitación por encima de los 1,9 millones de euros. Finalmente, la adjudicación se ha cerrado por una cuantía ligeramente inferior, aunque muy por encima de la previsión inicial.
En cuanto a las características técnicas, la piscina principal tendrá una profundidad media de 1,72 metros, con una mínima de 1,30 y una máxima de 2,06, mientras que el vaso infantil contará con una profundidad que oscilará entre los 0 y los 50 centímetros, adaptándose así a los más pequeños.
Otras inversiones
Desde el equipo de gobierno destacan que esta actuación se enmarca en una estrategia más amplia de mejora y ampliación de las instalaciones deportivas del concejo. Solo en el último año, el Ayuntamiento ha movilizado más de cuatro millones de euros en proyectos de este ámbito, entre los que se encuentran la rehabilitación del polideportivo de Oñón, ya en una fase avanzada, la puesta en marcha de las primeras pistas de tenis de tierra batida de las cuencas o la renovación del césped en los campos de fútbol municipales.
“El casco urbano de Mieres contará con piscinas al aire libre después de dos décadas sin este equipamiento”, subrayó el concejal César Menéndez, quien reconoció el importante esfuerzo presupuestario realizado para sacar adelante una actuación que considera estratégica para el municipio.
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