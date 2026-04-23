Trescientos adolescentes buscan su vocación: los siete centros de FP de valle del Nalón organizan talleres prácticos para alumnos de ESO para dar a conocer su oferta

Eirek tiene 15 años y revisa la contabilidad de una empresa imaginaria, Joel ha cumplido los 16 y se afana en soldar un cable con estaño. Los dos cursan cuarto curso de la ESO y forman parte del grupo de 300 alumnos de ese nivel educativo de la comarca del Nalón que este miércoles 22 y jueves 23 participan en las jornadas de orientación organizadas por los siete centros que dan FP en el Valle. Se han puesto en marcha 18 talleres diferentes de las diez familias profesionales que se imparten en la comarca con el objetivo de que los estudiantes conozcan, de una manera práctica, los ciclos que se ofertan y las instalaciones en las que se cursan.

En el IES Cuenca del Nalón, en La Felguera, había este miércoles talleres de administración y electrónica. Los alumnos van rotando por los diferentes centros y pueden apuntarse a un máximo de cuatro talleres para ver cuál puede cuadrar mejor con sus expectativas. "Se trata de que conozcan de primera mano la oferta que hay en FP, ya sea para acceder a un grado medio cuando alcancen la ESO o si quieren hacer Bachillerato y después matricularse en esta modalidad", señaló Rosa Ruisánchez, jefa del departamento de Administración del instituto langreano.

Taller de electrónica, con Daniel Caso al fondo. / LNE

En su caso, se diseñó un taller con un formato de yincana. El reto era que una empresa imaginaria estaba en crisis porque le había fallado todo el departamento de administración, por lo que los alumnos debían ir superando diferentes retos: atender a un cliente enfadado al que no se le había anotado bien su pedido, organizar el archivo de la empresa, corregir unas facturas mal calculadas y diseñar un eslogan para mejorar las ventas y un cartel promocional. "Queríamos hacerlo un poco entretenido. Todos lo restos están vinculados con la familia de administración, para que vean un poco cuáles son los desempeños de los distintos departamentos de una forma lúdica", expuso Ruisánchez.

Rosa Ruisánchez, en el taller de administración. / M. Á. G.

Eirek Nava y Jorge Fernández, ambos de 15 años y alumnos del IES Jerónimo González de Sama, fueron dos de los estudiantes que se convirtieron en administrativos por un día. "Es muy bueno que se hagan este tipo de prácticas, está muy bien para resolver dudas y conocer un poco cómo son los ciclos formativos. Es divertido y recibes mucha información", indicó Eirek. Su compañero Jorge añadió que "me parece muy bien que así la gente se informa porque, si no, no sabe muy bien lo que hacer. Y con esto se pueden abrir más puertas de las que de las que tenían en mente".

Retos

Un piso por encima de sus cabezas, otro grupo de estudiantes no perdía detalle en el taller de electricidad. Una soldadura con estaño, hacer un latiguillo de conexión a internet y trabajar con programas de automatización fueron algunos retos a los que tuvieron que enfrentarse los estudiantes. "Es importante que los chavales sepan lo que hay y que sepan en qué consiste. Pueden buscarlo en internet, ver qué se estudia en cada sitio, pero palparlo, tener una experiencia para ver si es lo que quieres o no pienso que está muy bien", argumentó Daniel Caso, profesor de Electricidad.

Joel González, en el taller de electrónica. / M. Á. G.

Joel González, de 16 años y alumno del IES Santa Bárbara de La Felguera compartía la misma valoración. "Me parece muy interesante, la verdad. Me estoy planteando tirar por la rama de electricidad, pero también me he apuntado a talleres de neumática y unión y montaje para saber un poco lo que hay".

Jorre Fernández y Eirek Nava. / M. Á. G.

"El alumnado puede participar de una forma activa y los talleres permiten además el conocimiento in situ de los equipamientos con que cuenta la zona", destacó José Alberto Cartón, responsable del área de Actividades Complementarias y Extraescolares del IES Santa Bárbara y uno de los coordinadores de las jornadas. "Buscamos que el alumnado a punto de completar su formación en la etapa de Secundaria conozca de una forma práctica las familias profesionales de Formación Profesional ofertadas en la zona, así como trasladar a la sociedad el valor de la formación profesional como futuro académico con una fuerte inserción laboral".

Asistentes al taller de administración. / M. Á. G.

Cartón añadió que "estas jornadas actúan como un complemento a la orientación académica y profesional de nuestro alumnado y tienen por objetivo apoyar a la juventud de nuestros municipios en la definición consciente de su itinerario formativo y profesional. Las jornadas van destinadas al alumnado de 4º de ESO matriculado en los ocho IES del valle del Nalón y han sido proyectadas y coordinadas como una iniciativa intercentros de los centros públicos de la comarca. Este año hay un aumento significativo de la participación, superando los 300 alumnos y alumnas y las mil inscripciones en talleres".