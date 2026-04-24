La banda madrileña "Riada" ofrece un concierto este sábado en Langreo

Langreo acoge este sábado un concierto de la banda madrileña "Riada". Será en la sala Telva, en la Felguera. La actuación comenzará a partir de las 20.30 horas. El precio anticipado de la entrada es de 6,60 euros y, en taquilla, de 7.

"Riada" es una banda emergente de rock-canción de autor que "engloba muchos estilos en sí misma, siendo esta una de las características más relevantes de la agrupación. El sello de identidad del grupo recae en gran medida en el conglomerado de estilos e intenciones musicales que se abordan, desde el rock, blues o incluso latin, así como unas letras reivindicativas y llenas de fuerza", señalaron los organizadores del concierto.

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Señalaron también que la banda nació "a raíz de la amistad entre cinco colegas músicos que se juntan a tocar en el local de ensayo. De estas quedadas musicales, surge la idea de conformar una banda, lo que posteriormente sería 'Riada'. Comienzan a surgir ideas para canciones, de las cuales, en gran medida, las trae planteadas Oskar (cantante principal y guitarrista). El resto de músicos comienzan a realizar sus arreglos sobre la idea principal de la canción, y poco a poco, van saliendo temas". "Los pilares sobre los que se sustenta la banda son el compañerismo, el respeto, la dedicación, la responsabilidad y amor incondicional a la música".