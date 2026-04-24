La banda madrileña "Riada" ofrece un concierto este sábado en Langreo
Será en la sala Telva de La Felguera
Langreo acoge este sábado un concierto de la banda madrileña "Riada". Será en la sala Telva, en la Felguera. La actuación comenzará a partir de las 20.30 horas. El precio anticipado de la entrada es de 6,60 euros y, en taquilla, de 7.
"Riada" es una banda emergente de rock-canción de autor que "engloba muchos estilos en sí misma, siendo esta una de las características más relevantes de la agrupación. El sello de identidad del grupo recae en gran medida en el conglomerado de estilos e intenciones musicales que se abordan, desde el rock, blues o incluso latin, así como unas letras reivindicativas y llenas de fuerza", señalaron los organizadores del concierto.
Señalaron también que la banda nació "a raíz de la amistad entre cinco colegas músicos que se juntan a tocar en el local de ensayo. De estas quedadas musicales, surge la idea de conformar una banda, lo que posteriormente sería 'Riada'. Comienzan a surgir ideas para canciones, de las cuales, en gran medida, las trae planteadas Oskar (cantante principal y guitarrista). El resto de músicos comienzan a realizar sus arreglos sobre la idea principal de la canción, y poco a poco, van saliendo temas". "Los pilares sobre los que se sustenta la banda son el compañerismo, el respeto, la dedicación, la responsabilidad y amor incondicional a la música".
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
- Pesadilla en la carretera para llegar a Gijón y Avilés: ocho horas de atasco kilométrico en la 'Y' tras arder un camión con bombonas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
- El abogado del juicio contra el narco 'Matador' apuñalado en Oviedo necesitó una transfusión: el arma estaba en su despacho y no pudo aclarar lo ocurrido antes de ser intubado
- Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- ¿Se pueden adoptar los perros rescatados del criadero ilegal de Gijón?: esto es lo que dice el Ayuntamiento
- La historia de David y su toro bravo 'Rayo': vinieron de Madrid a Asturias y ahora el Principado se lo quiere incautar tras varias quejas
- El cartel de San Mateo en Oviedo suma nuevos grupos para actuar en las fiestas: la 'Orquesta Mondragón' y 'Amistades Peligrosas