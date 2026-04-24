Más becas para docentes en las escuelas de los pueblos: el Principado incrementará un 50 por ciento la dotación del programa Erasmus Rural
La vicepresidenta del Gobierno regional, Gimena Llamedo, lo anunció en su visita al colegio de Bello, en Aller
La vicepresidenta del Gobierno regional, Gimena Llamedo, destacó este viernes el "compromiso" del Principado con la escuela rural "a través de acciones alineadas con la Ley de Impulso Demográfico". Para ello, el Principado "reforzará el programa Erasmus Rural, que incrementará su dotación en un 50% el próximo curso y pasará de los 20.000 a los 30.000 euros", destacó la responsable regional.
"Cada práctica en una escuela rural es una oportunidad para fijar población. Invertimos en vocación docente porque el profesorado es clave para el futuro en el medio rural", afirmó la vicepresidenta tras visitar el colegio público de Bello (Aller), acompañada del decano de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, Celestino Rodríguez; el alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, y la directora del centro, Carmen María Alonso.
Este centro ha contado con uno de los siete estudiantes de 4º curso de los grados de Educación Infantil y Primaria que han sido becados durante este curso para impartir formación en escuelas de concejos rurales. Su estancia se inició el 23 de enero y finalizará el próximo 30 de abril.
"Son embajadores de innovación educativa en los municipios que más lo necesitan. Aportan ideas, nuevas metodologías y refuerzan la calidad educativa allí donde más impacto tiene", recalcó Llamedo.
Concejos
La iniciativa Erasmus Rural sitúa Asturias a "la vanguardia de las políticas contra el despoblamiento", indicó el Principado. El programa se desarrolla, en colaboración con la Universidad de Oviedo, en concejos en riesgo de despoblación. Actualmente, además de Aller, hay profesorado en Boal, San Martín y Santa Eulalia de Oscos y Caso.
El Principado abrirá la nueva convocatoria y ya está "analizando con la institución académica la extensión a otras áreas de formación y perfiles que han mostrado más interés". "El Gobierno de Asturias responde con hechos: políticas útiles, ambiciosas y con visión de futuro", concluyó la vicepresidenta.
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