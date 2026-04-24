Capgemini, con 800 empleos en Langreo, anuncia que el plan de despidos afectará al 7 por ciento de su plantilla en España (formada por 11.000 trabajadores)

El plan de despidos en Capgemini (la multinacional tecnológica francesa que cuenta con 800 empleos en sus instalaciones de Langreo) podría afectar a "un máximo" de hasta 748 puestos de trabajo en España, lo que representa aproximadamente un 7 % de la plantilla de la compañía en el país, compuesta por alrededor de 11.000 personas", señalaron este jueves responsables de la compañía, en el inicio en Madrid de las reuniones con los sindicatos para negociar el ERE anunciado a principios de este mes.

El ajuste en Capgemini se enmarca en un proceso de transformación interna que la empresa vincula a la "aceleración del cambio tecnológico", el avance de la inteligencia artificial (IA) y "la evolución de las necesidades de los clientes y la necesidad de adaptar las capacidades organizativas para garantizar la sostenibilidad económica y operativa de la compañía a medio y largo plazo".

Fuentes de la compañía indicaron que "como se comunicó previamente, y de conformidad con la legislación laboral aplicable, Capgemini ha iniciado formalmente un proceso de reestructuración dando comienzo hoy (este hueves) al periodo de consultas legalmente establecido". Detallaron también que "el procedimiento, en su escenario máximo, podría afectar hasta 748 puestos de trabajo en España, lo que representa aproximadamente un 7 % de la plantilla de la compañía en el país, compuesta por alrededor de 11.000 personas".

Los responsables de la compañía señalaron que "el proceso se llevará a cabo en un marco de diálogo constructivo y negociación de buena fe, con pleno respeto hacia las personas potencialmente afectadas y en estricto cumplimiento de la normativa laboral aplicable".

Los sindicatos, por su parte, han señalado que acuden a la mesa de negociación con el objetivo de reducir el número de despidos, fomentar la voluntariedad y explorar medidas menos traumáticas, como prejubilaciones o salidas incentivadas.

Antes del inicio de la negociación, CC OO había indicado que el ERE anunciado por Capgemini es fruto de una "nula gestión estratégica" y "no de la inteligencia artificial", un argumento que la compañía usa como "excusa", según el sindicato. La consultora tecnológica francesa, con centros de trabajo en Oviedo (que en principio no se vería afectado por el ajuste) y Langreo (este último 800 empleos).

Evolución

Este período de reajuste no es una novedad en Langreo, ahora con 802 trabajadores, tras alcanzar picos de un millar que se habían mantenido incluso tras la pandemia: La reducción del volumen de actividad hizo que se prescindiera de los subcontratados y de otros trabajadores, según la plantilla.

El ERE de Capgemini ya dejó reacciones días atrás por parte del Principado y del Ayuntamiento de Langreo. Borja Sánchez, consejero de Industria, afirmó que "será un ERE que se va a negociar a nivel estatal y lo que tenemos es que siempre estar vigilantes en estos procesos para que las condiciones siempre resulten dignas para los trabajadores. Y sobre todo que tengan el mínimo impacto en el empleo. Y en el caso que nos aborda , que el impacto en el empleo en Asturias sea mínimo".

El alcalde de Langreo, Roberto García, aseguró, por su parte, que "estas noticias generan mucha incertidumbre. Capgemini es un motor económico muy importante en Langreo y cualquier dificultad que atraviese no solo afectará a los trabajadores, trabajadoras y familias, sino también a todo el tejido económico que subsiste a su alrededor".

Resultados

En los resultados financieros estables para el año fiscal 2025, Capgemini reportó ingresos que alcanzaron los 22.465 millones de euros, representando un incremento del 1,7%, aunque el beneficio neto atribuido, de 1.601 millones de euros, representó una disminución del 4,2% respecto al año anterior, que la compañía atribuyó a mayores costes de reestructuración y financieros.