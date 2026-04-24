Dimite el portavoz de Vox en Mieres por motivos personales y laborales: "No puedo desempeñar el cargo con la entrega y disponibilidad que considero necesarias"

Bernardo Ordóñez Martínez ha presentado su renuncia al acta de concejal en el Ayuntamiento de Mieres, donde hasta ahora ejercía como portavoz del grupo municipal de Vox. La decisión, según ha explicado el propio edil, responde a motivos laborales y personales que le impiden continuar desempeñando el cargo con la dedicación que considera necesaria.

“Por motivos laborales y personales que requieren en este momento toda mi atención y dedicación, he tomado la decisión de renunciar al acta de concejal, al no poder desempeñar el cargo con la entrega y disponibilidad que considero necesarias”, ha señalado Ordóñez en un comunicado.

El ya exconcejal ha reconocido que se trata de “una decisión difícil y profundamente meditada”, motivada por circunstancias tanto personales como profesionales que le obligan a dar un paso al lado en su trayectoria política municipal.

Agradecimientos

En su despedida, Ordóñez ha querido agradecer al partido la oportunidad brindada para formar parte de la candidatura, así como el respaldo recibido durante su etapa en el consistorio. También ha tenido palabras de reconocimiento para sus compañeros de formación, destacando “su apoyo, cercanía y trabajo constante” a lo largo de este tiempo.

El exedil ha extendido su agradecimiento al conjunto de la corporación municipal, así como a los funcionarios y empleados públicos del Ayuntamiento, poniendo en valor su “profesionalidad y colaboración en el trabajo diario”.

De manera especial, ha querido dirigirse a los vecinos de Mieres, a quienes ha agradecido la confianza depositada en las urnas. “Gracias a quienes confiaron en mí con su voto y me dieron la oportunidad de defender sus intereses. Ha sido una responsabilidad que he asumido con orgullo y compromiso”, ha afirmado.

Desde VoxAsturias han trasladado públicamente su reconocimiento a Ordóñez, destacando su labor durante esta etapa y subrayando “su compromiso, dedicación y trabajo en defensa de los vecinos de Mieres”.