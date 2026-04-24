Inversión en Carraluz (Lena) para mejorar caminos rurales y potenciar la prevención de incendios: las obras durarán cuatro meses

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha adjudicado por 83.089 euros las obras de acondicionamiento del camino de Carraluz, en el concejo de Lena, una actuación clave que permitirá mejorar de forma significativa el acceso al monte de utilidad pública conocido como Puerto del Tronco, así como al depósito de agua contra incendios situado en el paraje de Charcón.

El proyecto, con un plazo de ejecución de cuatro meses, contempla la intervención sobre un total de 3.906 metros de caminos rurales. Los trabajos previstos incluyen la mejora de la traza del vial, la adecuación de su anchura y el perfilado de los taludes, con el objetivo de optimizar tanto la seguridad como la funcionalidad de la vía. Asimismo, se facilitará el acceso a las brañas de uso ganadero, una infraestructura fundamental para la actividad agroganadera de la zona.

Incendios forestales

Uno de los aspectos más relevantes de la actuación es su impacto en la prevención y lucha contra incendios forestales. La mejora del camino permitirá una conexión más rápida y eficaz con el depósito de agua del Charcón, lo que facilitará la intervención de los servicios de emergencia en caso de fuego. Además, se crearán apartaderos a lo largo del recorrido para favorecer el cruce de vehículos, algo especialmente importante en situaciones de emergencia.

El proyecto también incluye la eliminación de un pequeño desprendimiento que podría comprometer la seguridad del tránsito, así como la pavimentación de un tramo de 692 metros. En paralelo, se ejecutarán diversas obras de drenaje para evitar la acumulación de agua y prevenir la erosión del terreno. En concreto, se construirán 21 badenes y tres sangraderas de hormigón, además de otras quince en tierra, mejorando así el drenaje transversal y reduciendo el riesgo de inundaciones.

Acceso a las brañas

El director general de Gestión Forestal, Javier Vigil, ha subrayado que esta intervención “facilita el acceso a las brañas y mejora las condiciones de circulación”, al tiempo que refuerza la capacidad de respuesta ante incendios.

La obra será ejecutada por la empresa Germán González Tuñón y cuenta con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), dentro del Plan Estratégico de la Política Agraria Común.