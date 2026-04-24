Máxima tensión en la "guerra de pastos" de Pinos: los ganaderos de Mieres pasan a la ofensiva (tras ser comparados en León con narcotraficantes)

La “guerra” de pastos del Puerto de Pinos ha entrado en una fase de máxima tensión. El sector ganadero de Mieres da por roto cualquier intento de entendimiento y advierte de que el conflicto ha alcanzado un punto en el que ya no se hacen prisioneros. La negativa de la Junta de Castilla y León a conceder las guías necesarias para trasladar este verano unas 1.500 reses al estratégico pastizal leonés ha actuado como detonante de un enfrentamiento que llevaba décadas larvado.

La indignación de los profesionales mierenses se ha visto agravada en las últimas horas por las declaraciones del abogado Carlos González-Antón, en representación de la Asociación Montaña de Babia y Luna y de la Federación de Entidades Locales Menores de León. “Toda actividad ganadera desarrollada por Mieres en la montaña de Babia es tan ilegal como plantar coca o fabricar metanfetamina”, afirmó, unas palabras que han sido recibidas como una provocación por el colectivo asturiano.

“De estas manifestaciones se desprende claramente que estos colectivos tienen algo personal contra los ganaderos de Mieres. Nosotros simplemente intentamos hacer valer nuestros derechos y hasta ahora lo hemos hecho respetando a nuestros homólogos leoneses”, señala David Pérez Naya, portavoz del sector. Ese “hasta ahora” marca un cambio de estrategia. Los ganaderos anuncian que, ante el bloqueo actual, optarán por una aplicación estricta de la normativa.

Denuncias por venir

En ese sentido, advierten de que denunciarán cualquier entrada de ganado leonés en Pinos antes del 1 de junio, fecha oficial de inicio de la campaña de pastos según el Código de Explotación Agraria (CEA). También pondrán el foco en el monte de Los Hidalgos, arrendado en Babia como alternativa, donde únicamente pueden trasladarse unas 300 reses de las 1.500 previstas. “Denunciaremos a los productores de Babia que introduzcan allí animales que no les corresponden”, subraya Pérez Naya.

El origen inmediato de esta escalada se encuentra en la decisión de la Junta de Castilla y León de denegar las guías de traslado, amparándose en una sentencia del Tribunal Supremo que ratifica el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de diciembre de 2024. Esta resolución declara ilegal cualquier actuación del Ayuntamiento de Mieres en Pinos, un enclave de su propiedad pero ubicado en territorio leonés. Los ganaderos consideran que se trata de una interpretación injusta. “Hay una sentencia contra el Consistorio, no contra nosotros”, insisten.

La consecuencia es un escenario límite. Más de un millar de cabezas de ganado deberán permanecer en Asturias este verano, lo que pone en riesgo la viabilidad de numerosas explotaciones. “Estamos ante una situación que obligará a cerrar muchas ganaderías. Algunos intentarán resistir comprando forraje, pero esto es la ruina”, advierte Pérez Naya.

Una solución bloqueada

Mientras tanto, el tiempo juega en contra del sector. La campaña de pastos arranca el 1 de junio y el procedimiento impulsado por el Ayuntamiento de Mieres para sortear la sentencia —mediante la desafectación de los terrenos y su cesión a los ganaderos— ha quedado bloqueado por alegaciones y recursos presentados desde León, lo que retrasará cualquier solución más allá del verano.

Ante este panorama, los ganaderos mierenses buscan apoyos políticos en Asturias y reclaman la mediación del Principado, que por ahora no tiene previsto intervenir. Paralelamente, preparan una ofensiva para impedir también el acceso de los ganaderos leoneses a Pinos. El conflicto, lejos de encauzarse, se adentra así en una fase de confrontación abierta con consecuencias imprevisibles para el futuro del sector.