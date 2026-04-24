Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Mieres y Langreo se suman a la campaña de la "X Solidaria" para destinar parte de los impuestos a fines sociales

Hubo actos frente a los ayuntamientos

La actividad celebrada en Mieres.

La actividad celebrada en Mieres. / Cedida a LNE

Miguel Ángel Gutiérrez

Mieres / Langreo

Las Cuencas se sumaron este viernes a la campaña de la "X Solidaria", impulsada por las organizaciones que integran la Mesa del Tercer Sector del Principado de Asturias y que busca recaudar el 0,7% de los impuestos de los contribuyentes a fines sociales.

El acto celebrado en Langreo.

El acto celebrado en Langreo. / Cedida a LNE

Hubo actos en las plazas de los ayuntamientos de Gijón, Oviedo, Avilés, Navia, Llanes, Langreo, Infiesto y Mieres. Como acto simbólico, se formó una "X Solidaria Humana", en la que participarán entidades y ciudadanía para "visibilizar la importancia de marcar la casilla 106 de Fines Sociales en la declaración de la renta"

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
  2. Pesadilla en la carretera para llegar a Gijón y Avilés: ocho horas de atasco kilométrico en la 'Y' tras arder un camión con bombonas
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
  4. El abogado del juicio contra el narco 'Matador' apuñalado en Oviedo necesitó una transfusión: el arma estaba en su despacho y no pudo aclarar lo ocurrido antes de ser intubado
  5. Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  6. ¿Se pueden adoptar los perros rescatados del criadero ilegal de Gijón?: esto es lo que dice el Ayuntamiento
  7. La historia de David y su toro bravo 'Rayo': vinieron de Madrid a Asturias y ahora el Principado se lo quiere incautar tras varias quejas
  8. El cartel de San Mateo en Oviedo suma nuevos grupos para actuar en las fiestas: la 'Orquesta Mondragón' y 'Amistades Peligrosas

Mieres y Langreo se suman a la campaña de la "X Solidaria" para destinar parte de los impuestos a fines sociales

Mieres y Langreo se suman a la campaña de la "X Solidaria" para destinar parte de los impuestos a fines sociales

Más becas para docentes en las escuelas de los pueblos: el Principado incrementará un 50 por ciento la dotación del programa Erasmus Rural

Más becas para docentes en las escuelas de los pueblos: el Principado incrementará un 50 por ciento la dotación del programa Erasmus Rural

Vox reclama en Aller la ejecución urgente de las obras pendientes cinco años después del accidente mortal de San Isidro: "Hay un riesgo real para la seguridad"

Vox reclama en Aller la ejecución urgente de las obras pendientes cinco años después del accidente mortal de San Isidro: "Hay un riesgo real para la seguridad"

Laviana, en la senda jacobea: el concejo acoge este fin de semana unas jornadas para impulsar la recuperación del "Camino de las Asturias"

Laviana, en la senda jacobea: el concejo acoge este fin de semana unas jornadas para impulsar la recuperación del "Camino de las Asturias"

La banda madrileña "Riada" ofrece un concierto este sábado en Langreo

La banda madrileña "Riada" ofrece un concierto este sábado en Langreo

El PP alerta del retraso de las obras en el colegio de Zurea (Lena) y exige una actuación urgente: "No se puede mantener un centro en estas condiciones"

El PP alerta del retraso de las obras en el colegio de Zurea (Lena) y exige una actuación urgente: "No se puede mantener un centro en estas condiciones"

Dimite el portavoz de Vox en Mieres por motivos personales y laborales: "No puedo desempeñar el cargo con la entrega y disponibilidad que considero necesarias"

Dimite el portavoz de Vox en Mieres por motivos personales y laborales: "No puedo desempeñar el cargo con la entrega y disponibilidad que considero necesarias"

Las Cuencas festejan el día del libro leyendo en comunidad: así fueron los actos organizados (con destacado protagonismo de los estudiantes)

Las Cuencas festejan el día del libro leyendo en comunidad: así fueron los actos organizados (con destacado protagonismo de los estudiantes)
Tracking Pixel Contents