Mieres y Langreo se suman a la campaña de la "X Solidaria" para destinar parte de los impuestos a fines sociales

Las Cuencas se sumaron este viernes a la campaña de la "X Solidaria", impulsada por las organizaciones que integran la Mesa del Tercer Sector del Principado de Asturias y que busca recaudar el 0,7% de los impuestos de los contribuyentes a fines sociales.

El acto celebrado en Langreo. / Cedida a LNE

Hubo actos en las plazas de los ayuntamientos de Gijón, Oviedo, Avilés, Navia, Llanes, Langreo, Infiesto y Mieres. Como acto simbólico, se formó una "X Solidaria Humana", en la que participarán entidades y ciudadanía para "visibilizar la importancia de marcar la casilla 106 de Fines Sociales en la declaración de la renta"