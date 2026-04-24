Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Mieres pedalea hacia Europa: el municipio, candidato a acoger la Semana Europea de Cicloturismo (gracias a estas iniciativas)

Infraestructuras, rutas y proyectos innovadores colocan a Mieres en la órbita del principal encuentro europeo del sector

La delegación de la Unión Europea de Cicloturistas

La delegación de la Unión Europea de Cicloturistas / Foto cedida a LNE

David Montañés

Mieres del Camino

Mieres da un nuevo paso en su estrategia de promoción turística y deportiva y se posiciona como candidata a acoger próximas ediciones de la Semana Europea de Cicloturismo, uno de los eventos más relevantes del calendario de la Unión Europea de Cicloturismo.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

El Comité Director de este organismo ha valorado de forma positiva el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento de Mieres en los últimos años en materia de impulso del cicloturismo y de los deportes vinculados a la bicicleta, y ha planteado la posibilidad de que el concejo asturiano pueda convertirse en sede del evento en futuras ediciones.

La propuesta se ha abordado en una reunión celebrada recientemente en el propio municipio, donde los representantes europeos pudieron conocer de primera mano las iniciativas locales. Durante el encuentro se analizaron diferentes cuestiones relacionadas con el desarrollo del cicloturismo en Europa y se puso en valor la estrategia que Mieres está llevando a cabo para consolidarse como destino especializado.

Impacto económico

Desde el área de Promoción Económica, que dirige Álvaro González, se subraya el impacto que supondría para el concejo la celebración de un evento de estas características, tanto en términos económicos como de proyección internacional.

En los últimos años, el Ayuntamiento ha intensificado su apuesta por el turismo deportivo y sostenible con actuaciones como la instalación del kilómetro cero frente a la estación de Renfe, la puesta en marcha del Reto Territorio Minero o el desarrollo de nuevas infraestructuras ciclistas. Entre ellas, destacan los dos aparcamientos seguros para bicicletas previstos en el casco urbano y el proyecto de señalización de más de 350 kilómetros de rutas de montaña con el sello de calidad Bike Territory. Esta distinción reconoce a los destinos comprometidos con la excelencia en la promoción del turismo en bicicleta, la movilidad sostenible y la práctica deportiva.

Noticias relacionadas y más

La valoración positiva de la UECT sobre estas iniciativas ha sido clave para que Mieres entre en la lista de posibles sedes de la Semana Europea de Cicloturismo, un evento itinerante que cada año se celebra en un país distinto del continente. Con esta candidatura, el concejo busca reforzar su posicionamiento como referente en cicloturismo y avanzar en la dinamización económica y turística vinculada a la bicicleta.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
  2. Pesadilla en la carretera para llegar a Gijón y Avilés: ocho horas de atasco kilométrico en la 'Y' tras arder un camión con bombonas
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
  4. El abogado del juicio contra el narco 'Matador' apuñalado en Oviedo necesitó una transfusión: el arma estaba en su despacho y no pudo aclarar lo ocurrido antes de ser intubado
  5. Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  6. ¿Se pueden adoptar los perros rescatados del criadero ilegal de Gijón?: esto es lo que dice el Ayuntamiento
  7. La historia de David y su toro bravo 'Rayo': vinieron de Madrid a Asturias y ahora el Principado se lo quiere incautar tras varias quejas
  8. El cartel de San Mateo en Oviedo suma nuevos grupos para actuar en las fiestas: la 'Orquesta Mondragón' y 'Amistades Peligrosas

Mieres pedalea hacia Europa: el municipio, candidato a acoger la Semana Europea de Cicloturismo (gracias a estas iniciativas)

Mieres pedalea hacia Europa: el municipio, candidato a acoger la Semana Europea de Cicloturismo (gracias a estas iniciativas)

Mieres y Langreo se suman a la campaña de la "X Solidaria" para destinar parte de los impuestos a fines sociales

Mieres y Langreo se suman a la campaña de la "X Solidaria" para destinar parte de los impuestos a fines sociales

Más becas para docentes en las escuelas de los pueblos: el Principado incrementará un 50 por ciento la dotación del programa Erasmus Rural

Más becas para docentes en las escuelas de los pueblos: el Principado incrementará un 50 por ciento la dotación del programa Erasmus Rural

Vox reclama en Aller la ejecución urgente de las obras pendientes cinco años después del accidente mortal de San Isidro: "Hay un riesgo real para la seguridad"

Vox reclama en Aller la ejecución urgente de las obras pendientes cinco años después del accidente mortal de San Isidro: "Hay un riesgo real para la seguridad"

Laviana, en la senda jacobea: el concejo acoge este fin de semana unas jornadas para impulsar la recuperación del "Camino de las Asturias"

Laviana, en la senda jacobea: el concejo acoge este fin de semana unas jornadas para impulsar la recuperación del "Camino de las Asturias"

La banda madrileña "Riada" ofrece un concierto este sábado en Langreo

La banda madrileña "Riada" ofrece un concierto este sábado en Langreo

El PP alerta del retraso de las obras en el colegio de Zurea (Lena) y exige una actuación urgente: "No se puede mantener un centro en estas condiciones"

El PP alerta del retraso de las obras en el colegio de Zurea (Lena) y exige una actuación urgente: "No se puede mantener un centro en estas condiciones"

Dimite el portavoz de Vox en Mieres por motivos personales y laborales: "No puedo desempeñar el cargo con la entrega y disponibilidad que considero necesarias"

Dimite el portavoz de Vox en Mieres por motivos personales y laborales: "No puedo desempeñar el cargo con la entrega y disponibilidad que considero necesarias"
Tracking Pixel Contents