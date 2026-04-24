Mieres pedalea hacia Europa: el municipio, candidato a acoger la Semana Europea de Cicloturismo (gracias a estas iniciativas)

Mieres da un nuevo paso en su estrategia de promoción turística y deportiva y se posiciona como candidata a acoger próximas ediciones de la Semana Europea de Cicloturismo, uno de los eventos más relevantes del calendario de la Unión Europea de Cicloturismo.

El Comité Director de este organismo ha valorado de forma positiva el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento de Mieres en los últimos años en materia de impulso del cicloturismo y de los deportes vinculados a la bicicleta, y ha planteado la posibilidad de que el concejo asturiano pueda convertirse en sede del evento en futuras ediciones.

La propuesta se ha abordado en una reunión celebrada recientemente en el propio municipio, donde los representantes europeos pudieron conocer de primera mano las iniciativas locales. Durante el encuentro se analizaron diferentes cuestiones relacionadas con el desarrollo del cicloturismo en Europa y se puso en valor la estrategia que Mieres está llevando a cabo para consolidarse como destino especializado.

Impacto económico

Desde el área de Promoción Económica, que dirige Álvaro González, se subraya el impacto que supondría para el concejo la celebración de un evento de estas características, tanto en términos económicos como de proyección internacional.

En los últimos años, el Ayuntamiento ha intensificado su apuesta por el turismo deportivo y sostenible con actuaciones como la instalación del kilómetro cero frente a la estación de Renfe, la puesta en marcha del Reto Territorio Minero o el desarrollo de nuevas infraestructuras ciclistas. Entre ellas, destacan los dos aparcamientos seguros para bicicletas previstos en el casco urbano y el proyecto de señalización de más de 350 kilómetros de rutas de montaña con el sello de calidad Bike Territory. Esta distinción reconoce a los destinos comprometidos con la excelencia en la promoción del turismo en bicicleta, la movilidad sostenible y la práctica deportiva.

La valoración positiva de la UECT sobre estas iniciativas ha sido clave para que Mieres entre en la lista de posibles sedes de la Semana Europea de Cicloturismo, un evento itinerante que cada año se celebra en un país distinto del continente. Con esta candidatura, el concejo busca reforzar su posicionamiento como referente en cicloturismo y avanzar en la dinamización económica y turística vinculada a la bicicleta.