Morcín estrena su señalizado "Anillo Sacro": senderistas de toda España recorrerán la ruta perimetral de 12 kilómetros alrededor del Monsacro

Morcín inaugurará el próximo 3 de mayo su "Anillo Sacro", que identifica los 12 kilómetros de recorrido perimetral a la recién señalizada ruta circular a la montaña sagrada del Monsacro. La actividad formará parte de Liga Ibérica de Senderismo, que reunirá a cientos de aficionados de toda España en una jornada organizada conjuntamente por el club local "Corriendo por Morcín" en colaboración con las Federaciones Asturiana y Española de Montaña, el Ayuntamiento de Morcín y la asociación cultural "Amigos del Monsacro".

La ruta, que combina naturaleza, historia y tradición está abierta a todo el público y los senderistas partirán a las 9.00 horas del pueblo de La Collá, en la ladera norte de la montaña, para atravesar el paraje natural del Cantu La Sierra y los pueblos de Otura y Los Llanos antes de llegar a La Covarriella, collada donde tendrá lugar el avituallamiento. Luego, se pasará por Viapará, Caldevilla y El Escobio para regresar por el camino de "So La Malena" a la aldea de La Llorera. En total, 12 kilómetros de senderismo con unas espectaculares vistas panorámicas de gran valor paisajístico y cultural.

Plano del "Anillo Sacro", ruta que circunda al Monsacro / LNE

Con el fin de evitar la aglomeración de vehículos en el entorno de la montaña sagrada, la organización ha determinado que el punto de encuentro de los senderistas participantes tenga lugar a las 8.30 horas en el aparcamiento del área de autocaravanas de Santa Eulalia de Morcín, lugar desde donde se habilitará un servicio de microbuses hasta la salida de La Collá.

Esta cita se enmarca en la liga de senderismo de la Federación de deportes de Montaña del Principado de Asturias (FEMPA) y también formará parte de la Liga Ibérica de Senderismo de la Federación Española de deportes de montaña y escalada (FEDME). Las inscripciones podrán realizarse hasta el 27 de abril en la página web de la Federación de Montaña (www.fempa.net) con abono de 3 euros para los federados y 6 euros para los no federados con inclusión de un seguro de accidentes y el avituallamiento.

Federación de Montaña

Javier Peláez, responsable de la vocalía de senderismo y medio ambiente de la FEMPA, calificó esta nueva oferta de senderismo en el área central de Asturias como "un privilegiado entorno natural de gran potencial por su cercanía a Oviedo y Mieres, que atraerá a numerosos aficionados a la montaña".

Cartel de la actividad. / LNE

Por su parte, Mino García, alcalde de Morcín, manifestó que "pretendemos que esta nueva senda sea un complemento de senderismo al mítico monte del Monsacro y, aprovechando la mejora realizada en los accesos a la cumbre, hemos mejorado también una parte del antiguo trazado de la ruta del carbón que en la segunda mitad del siglo XIX iba desde las Minas de Porció, en Riosa, hasta la Fábrica de Cañones de Trubia. La homologación y señalización de esta nueva senda circular al Monsacro se incluirá dentro del proyecto de turismo 'Destino Montaña Central'".

El Club de LA NUEVA ESPAÑA acogerá el jueves 30 de abril a las 19.00 horas la presentación de la ruta del "Anillo Sacro" y de la "Senda de los 20.000 pasos", entre la catedral de Oviedo y el Monsacro, que se recorrerá el sábado 23 de mayo.