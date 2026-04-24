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Plan de despidos en Capgemini: así afectará el recorte a las instalaciones de la compañía en Langreo, donde tiene 802 empleos

CC OO, sindicato mayoritario, rechaza el ERE y denuncia la "la falta de previsión de la empresa"

Entrada a las instalaciones de Capgemini en Valnalón.

Entrada a las instalaciones de Capgemini en Valnalón. / M. Á. G.

Miguel Ángel Gutiérrez

Langreo

Un máximo de 63 trabajadores. Ese es el número de empleados que podrían verse afectados en Langreo por el plan de despidos en Capgemini, la multinacional tecnológica francesa que cuenta con 802 empleos en sus instalaciones de Valnalón. El proceso de negociación del ERE anunciado por la compañía acaba de iniciarse y CC OO, sindicato mayoritario en la empresa tanto en Asturias como en el conjunto del país, espera poder "rebajar esa cifra". En España, el ERE afectará a un máximo de hasta 748 puestos de trabajo en España, lo que representa aproximadamente un 7 % de la plantilla de la compañía en el país, compuesta por alrededor de 11.000 personas.

CC OO ha mostrado su rechazo a ERE. El sindicato denuncia "la falta de previsión de la empresa y anuncia que priorizará la voluntariedad y la reducción del impacto social tras la apertura del periodo de consulta". Este jueves se constituyó formalmente la mesa de negociación entre la dirección de Capgemini España y la comisión representativa de los trabajadores, "dando inicio al periodo legal de consultas de 30 días para el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la multinacional", expuso en sindicato.

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Las mismas fuentes añadieron que "la compañía ha comunicado una afectación máxima de 748 personas, justificando la medida en causas económicas, organizativas y de producción. El proceso impacta directamente en los centros de trabajo de Asturias, Barcelona, Cádiz, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia. Desde la sección sindical de CC OO Capgemini, sindicato mayoritario en la empresa, se ha manifestado un rechazo frontal a los argumentos de la dirección".

El sindicato señala que los niveles de trabajadores sin proyecto asignado, criterio principal de afectación para este ERE, "habían sido advertidos y sugeridas acciones correctivas no traumáticas por este sindicato desde hace más de dos años". CC OO afirmó que su "estrategia" para este periodo de consultas se basa en "cuatro ejes fundamentales". Una de ellas es la "impugnación de causas". Aseguraron que el equipo jurídico del sindicato "examinará la documentación entregada para desarticular o cuestionar la necesidad de un despido colectivo". También se buscará la "reducción del impacto" con el "objetivo prioritario de minimizar el número final de personas afectadas mediante la negociación".

Se demandará, además, la "prioridad de la voluntariedad" y se exigirá que "cualquier medida de salida sea estrictamente voluntaria o a través de prejubilaciones, evitando salidas traumáticas" y se reclamará "la optimización de condiciones". "En última instancia, el sindicato trabajará para alcanzar las mejores compensaciones económicas y sociales para la plantilla", añadió el sindicato, que aseguró que "CC OO afronta el proceso con responsabilidad".

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El ajuste en Capgemini se enmarca, según la empresa, en un proceso de transformación interna que la empresa vincula a la "aceleración del cambio tecnológico", el avance de la inteligencia artificial (IA) y "la evolución de las necesidades de los clientes y la necesidad de adaptar las capacidades organizativas para garantizar la sostenibilidad económica y operativa de la compañía a medio y largo plazo".

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