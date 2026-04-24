El PP alerta del retraso de las obras en el colegio de Zurea (Lena) y exige una actuación urgente: "No se puede mantener un centro en estas condiciones"

Los ocho alumnos del colegio público de Zurea, en el concejo de Lena, llevan semanas reubicados de forma provisional a un centro social habilitado en la antigua casa del maestro ante la situación de deterioro del edificio y el retraso en unas obras que siguen sin ejecutarse. El Partido Popular ha expresado su preocupación por lo que considera una “paralización injustificada” de los trabajos de mejora del centro, cuya adjudicación, según denuncian, llevaba años siendo reclamada por la comunidad educativa. La diputada regional y portavoz de Educación del PP, Gloria García, ha criticado duramente la falta de avances y la lentitud en la ejecución del proyecto, que permanece prácticamente sin desarrollo pese a contar con autorización desde el pasado mes de diciembre.

García ha señalado que la situación del colegio arrastra problemas de mantenimiento desde hace más de una década, pero ha advertido de que el retraso en las obras ha elevado el nivel de preocupación, especialmente tras un incidente reciente en el que se produjo la caída de varias tejas poco después del recreo. Aunque no se registraron daños personales, el suceso ha sido interpretado por el PP como una señal de riesgo estructural.Este hecho evidencia un riesgo real para la seguridad del alumnado y del personal del centro. Ante una situación como esta, ya no se trata únicamente de una cuestión de mantenimiento, sino de seguridad”, afirma García.

Obras pendientes

“La obra está adjudicada, el permiso está concedido y, sin embargo, no se ha actuado con la urgencia que la situación requiere”, ha denunciado la diputada, quien ha criticado que la única intervención visible hasta ahora haya sido la instalación de vallas de seguridad.

Desde el PP también se ha cuestionado la oferta de la Consejería de Educación de trasladar al alumnado al colegio de Campomanes, una propuesta que fue rechazada por las familias al considerar que podría tratarse de un paso previo al cierre definitivo del centro de Zurea.

García ha insistido en que la preocupación principal del Partido Popular es la falta de ejecución efectiva de las obras y el impacto que este retraso está teniendo tanto en la seguridad como en la continuidad educativa del alumnado. “No se puede mantener un centro en estas condiciones sin una intervención inmediata y seria”, ha concluido.