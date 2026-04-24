Susto en pleno centro de Mieres: el desprendimiento de cascotes de una fachada corta una de las calles más transitadas de la ciudad
La caída de materiales desde un edificio obligó a cerrar Alfonso Camín y movilizó a bomberos con una gran escalera para evitar nuevos riesgos.
La caída de grandes cascotes desde el alero de un edificio de cinco plantas obligó en la mañana de este viernes a cerrar al tráfico una de las calles más concurridas del centro urbano de Mieres. La incidencia se detectó a primera hora en la calle Alfonso Camín, cuando varios fragmentos de la fachada se desprendieron y cayeron a la vía pública, generando una situación de riesgo evidente tanto para los viandantes como para los vehículos que circulaban por la zona.
Ante esta situación, la Policía Local actuó con rapidez y procedió a acordonar el área afectada y a cortar el tráfico en ese tramo de la calle. De forma paralela, desde el parque de Bomberos de Vega de Arriba se movilizó una grúa con autoescala para intervenir en la zona. Los efectivos desplazados iniciaron los trabajos para asegurar la fachada del inmueble y evitar nuevos desprendimientos que pudieran agravar la situación.
Desvío del tráfico
Mientras los bomberos realizaban las labores en altura, la circulación permaneció interrumpida durante buena parte de la mañana. Aunque no se generaron retenciones significativas fueron necesarios los desvíos en una de las principales arterias de acceso al centro de la ciudad. La calle Alfonso Camín canaliza una parte importante del tráfico procedente de la conexión sur con la autovía, por lo que el corte tuvo un impacto en la movilidad.
El despliegue de la gran autoescala generó además expectación entre los vecinos, que siguieron de cerca la intervención. La escalera telescópica permitió a los bomberos acceder con seguridad a la zona superior del edificio para retirar los elementos inestables.
La calle Alfonso camín fue recientemente reformada con una inversión de una inversión de algo más de 480.000 euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
- Pesadilla en la carretera para llegar a Gijón y Avilés: ocho horas de atasco kilométrico en la 'Y' tras arder un camión con bombonas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
- El abogado del juicio contra el narco 'Matador' apuñalado en Oviedo necesitó una transfusión: el arma estaba en su despacho y no pudo aclarar lo ocurrido antes de ser intubado
- Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- ¿Se pueden adoptar los perros rescatados del criadero ilegal de Gijón?: esto es lo que dice el Ayuntamiento
- La historia de David y su toro bravo 'Rayo': vinieron de Madrid a Asturias y ahora el Principado se lo quiere incautar tras varias quejas
- El cartel de San Mateo en Oviedo suma nuevos grupos para actuar en las fiestas: la 'Orquesta Mondragón' y 'Amistades Peligrosas