Susto en pleno centro de Mieres: el desprendimiento de cascotes de una fachada corta una de las calles más transitadas de la ciudad

La caída de grandes cascotes desde el alero de un edificio de cinco plantas obligó en la mañana de este viernes a cerrar al tráfico una de las calles más concurridas del centro urbano de Mieres. La incidencia se detectó a primera hora en la calle Alfonso Camín, cuando varios fragmentos de la fachada se desprendieron y cayeron a la vía pública, generando una situación de riesgo evidente tanto para los viandantes como para los vehículos que circulaban por la zona.

Ante esta situación, la Policía Local actuó con rapidez y procedió a acordonar el área afectada y a cortar el tráfico en ese tramo de la calle. De forma paralela, desde el parque de Bomberos de Vega de Arriba se movilizó una grúa con autoescala para intervenir en la zona. Los efectivos desplazados iniciaron los trabajos para asegurar la fachada del inmueble y evitar nuevos desprendimientos que pudieran agravar la situación.

Desvío del tráfico

Mientras los bomberos realizaban las labores en altura, la circulación permaneció interrumpida durante buena parte de la mañana. Aunque no se generaron retenciones significativas fueron necesarios los desvíos en una de las principales arterias de acceso al centro de la ciudad. La calle Alfonso Camín canaliza una parte importante del tráfico procedente de la conexión sur con la autovía, por lo que el corte tuvo un impacto en la movilidad.

El despliegue de la gran autoescala generó además expectación entre los vecinos, que siguieron de cerca la intervención. La escalera telescópica permitió a los bomberos acceder con seguridad a la zona superior del edificio para retirar los elementos inestables.

La calle Alfonso camín fue recientemente reformada con una inversión de una inversión de algo más de 480.000 euros.