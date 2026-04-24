Los vecinos del Nalón, críticos con la suspensión temporal de los autobuses "búho", piden que se recuperen "cuanto antes": "El Principado ha ido a lo fácil"

Satisfacción por el fin de la huelga de conductores de autobús y apoyo a los trabajadores, pero una sensación general de que el Principado "ha ido a lo fácil" con la suspensión temporal de los servicios "búho" para desbloquear la situación. Es la valoración que entidades vecinales de Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Laviana hacen del "cierre en falso" del paro en el transporte público de la comarca del Nalón, que se prolongó durante veinte días. "Al final los que pierden son los usuarios", señalan los vecinos, que exigen que "se vuelvan a poner en marcha los 'búho' lo antes posible", por lo que el servicio supone para la comodidad de los viajeros y para prevenir accidentes de tráfico.

Los trabajadores de Transportes Zapico y Autobuses de Langreo (ambas integradas en el grupo Sanjuán y que cubren, respectivamente, las líneas entre el valle del Nalón y Oviedo, y entre Riaño y Pola de Laviana) fueron a la huelga para reclamar mamparas en los "búho" tras el apuñalamiento de un conductor. Ante la falta de acuerdo entre empresa y plantilla, el Principado decidió imponer una solución temporal: suspender los servicios de búho en la comarca del Nalón (Riaño-Pola de Laviana y Langreo-Oviedo) cuya concesión gestiona el grupo Sanjuán hasta que se pongan en marcha "medidas" para garantizar la seguridad de los conductores. La propuesta quedó pendiente de la votación de los trabajadores, que la apoyaron de forma casi unánime.

Langreo

David García, presidente de la asociación de vecinos de Langreo Centro, argumentó este viernes que "hay que respetar la decisión de los trabajadores, que son los que habían convocado la huelga. Y nosotros, los vecinos, hemos estado apoyándolos", indicó García, que dirigió sus críticas a la empresa y al Principado. "Quien ha salido beneficiado de todo este conflicto es la empresa y lo que es vergonzoso es que el Gobierno regional haya tomado esa decisión después de tantos días de huelga; la podía haber adoptado el primer día y los trabajadores no hubieran perdido dinero".

El representante vecinal señaló que "estaremos expectantes y vigilantes para que se reanude cuanto antes el servicio de 'búho' en las condiciones que debe tener; con mamparas o con un vigilante de seguridad. Instamos a los diferentes ayuntamientos del valle del Nalón, a la Mancomunidad y a la Consejería de Movilidad a que presionen a la empresa para que ponga las medidas de seguridad encima de la mesa. También aludió a la "incomodidad" que supone la suspensión de los "búho" para los vecinos, que "tendrán que esperar hasta las seis o siete de la mañana para coger el tren".

Laviana

Por su parte, Alberto Rubio, presidente de la Unión Vecinal del Pueblo de Barredos, aseguró que el Principado ha optado por la solución "más fácil". "Los trabajos tienen razón y debería haber servicios de inspección en los autobuses, además de las mamparas. La opción era que el Principado presionara a la empresa, que subvencionara el coste de las mamparas o suspender los 'búho', y ha optado por lo más fácil".

Concentración en Sama de los conductores que estuvieron en huelga. / M. Á. G.

Para el representante vecinal está claro que los "búho" para "gente que sale por la noche, por todo el tema de alcoholemia, es una forma de no cometer infracciones y de poner en peligro a otros ciudadanos y a ellos mismos. Es un servicio muy demandado que se vendió a bombo y platillo y la gente ve mal que se hayan quitado. El Principado debería coger a la empresa y que cumpliera sus obligaciones".

San Martín del Rey Aurelio

En una línea similar se expresó Manuel Turrado, presidente de la Asociación de vecinos San Martín, de Sotrondio. "La solución que buscaron es una pura chapuza. Pienso que el Principado tenía argumentos más que suficientes antes de llegar a ese extremo. Y como siempre, vamos a lo más fácil, a fastidiar al usuario. Hay mil formas de apretar a la empresa, peor han ido a lo fácil".

Turrado expuso que, con la supresión temporal de los "búho" entramos en "una contradicción total". "Queremos que la juventud salga y se divierta de forma segura, pero no les damos los medios para ello. Esto es una cadena, una cosa lleva a otra. Y los 'búho' se pusieron para eso".

Viajeros

La opinión de los vecinos era compartida por algunos viajeros que este viernes hacían uso de los autobuses, una vez recuperados los horarios habituales. Beatriz Rodríguez, de Sama, expresó su satisfacción por el fin de la huelga, si bien se mostró "muy descontenta por la decisión del Principado". "No va a solucionar a largo plazo nada, es un parche. Puede haber agresiones tanto de día como de noche y las medidas de seguridad tendría que aplicarse ya. Y hay gente que necesita los 'búho' para ir a trabajar o para salir por la noche".