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Vox reclama en Aller la ejecución urgente de las obras pendientes cinco años después del accidente mortal de San Isidro: "Hay un riesgo real para la seguridad"

La formación critica que sigan sin construirse las viseras de protección ni el túnel comprometido tras el siniestro en el que murieron dos operarios

Carolina López, con el concejal Juan Antonio del Peño a su derecha, en San Isidro.

Carolina López, con el concejal Juan Antonio del Peño a su derecha, en San Isidro. / Foto cedida a LNE

David Montañés

Aller

La portavoz de Vox en la Junta General del Principado, Carolina López, ha denunciado este jueves durante una visita al concejo de Aller lo que ha calificado como “parálisis del Gobierno de Adrián Barbón” y ha advertido del “riesgo real para la seguridad de los asturianos” debido al deterioro y abandono de las infraestructuras viarias en la zona. Durante su visita al punto donde hace más de cinco años perdieron la vida dos operarios del Principado, al ser sorprendidos en el puerto San Isidro por un alud mientras realizaban trabajos de limpieza, López ha recordado que aquel suceso “estaba anunciado y podía haberse evitado”. En este sentido, ha reprochado al Ejecutivo autonómico que, pese al tiempo transcurrido, “no se hayan ejecutado las medidas comprometidas tras la tragedia”.

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La dirigente de Vox ha señalado especialmente la falta de ejecución de las viseras de protección y del túnel prometido en la zona, actuaciones que, según ha subrayado, “siguen sin materializarse cinco años después y permanecen únicamente en anuncios políticos”. “Estamos en el mismo lugar donde ocurrió una muerte evitable y nada ha cambiado estructuralmente”, ha lamentado.

López ha criticado además lo que considera una contradicción en el discurso del Gobierno regional, al que acusa de exigir más inversiones al Estado mientras mantiene bajo su competencia directa carreteras “en un estado de abandono absoluto”. En este sentido, ha mencionado al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, como responsable de la gestión de estas infraestructuras.

Pago de impuestos

La portavoz ha denunciado también la carga fiscal que soportan los ciudadanos asturianos sin que, a su juicio, se traduzca en mejoras reales. “Los asturianos pagan más impuestos que nunca, pero no ven reflejado ese esfuerzo ni en carreteras seguras ni en servicios públicos eficaces”, ha afirmado.

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Finalmente, López ha calificado al Ejecutivo autonómico como “inmovilista” y ha acusado al Gobierno de “vivir de la propaganda mientras abandona las zonas rurales”. Los responsables de Vox han reiterado su exigencia de que se ejecuten de forma inmediata las obras prometidas, reclamando “gestión real y no titulares” para garantizar la seguridad en la red viaria asturiana.

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