Un autobús al que no llegó y un hombre que la recogió en su coche: el caso de la agresión sexual de Lena centra la investigación en el recorrido de la víctima desde Benavente
La víctima se subió voluntariamente al coche de su presunto agresor después de perder en Zamora un autobús que debía traerla hasta Asturias
La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de identificar y detener al autor de la presunta agresión sexual denunciada por una joven de 25 años que apareció desorientada en el concejo de Lena en la mañana del pasado 23 de abril.
La mujer fue localizada en las inmediaciones de la localidad de Carabanzo, en un estado que las fuentes consultadas describen como de fuerte conmoción o ·"shock". Según su propio relato, logró desplazarse por sus propios medios caminando por la carretera de acceso al núcleo urbano hasta alcanzar una gasolinera situada a la altura de Villallana, donde finalmente pudo recibir ayuda. Varios vecinos la vieron previamente caminando por el arcén, aparentemente desorientada, aunque no llegó a solicitar asistencia hasta alcanzar el área de servicio.
El aviso se produjo a primera hora de la mañana, en torno a las ocho, lo que activó un dispositivo de atención sanitaria y policial. La joven fue trasladada al Hospital Vital Álvarez-Buylla, donde se le practicaron las pruebas correspondientes al protocolo establecido para víctimas de agresiones sexuales. Además, a través del servicio de emergencias 112 Asturias se movilizaron recursos especializados de apoyo psicológico y asistencia integral a víctimas de este tipo de delitos. Según la versión facilitada por la mujer a los investigadores, los hechos se remontan a horas antes, cuando se encontraba en la estación de autobuses de Benavente con la intención de viajar hasta el aeropuerto de Asturias, en Ranón, donde tenía previsto tomar un vuelo. Antes debía hacer parada en Mieres. Tras perder el autobús por falta de tiempo, buscó una alternativa para llegar a su destino.
El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, explicó que la víctima es de nacionalidad extranjera, procedía de Galicia y llegó a Benavente en un autobús que se dirigía a Madrid. Una vez en Benavente, se bajó del autocar y se sabe que subió voluntariamente al vehículo del presunto agresor sexual.
Las pesquisas
Los agentes del instituto armado ya han recabado una primera declaración de la víctima y trabajan en la reconstrucción del recorrido realizado, tratando de identificar al conductor implicado y de esclarecer con precisión qué ocurrió durante el trayecto. También se analizan posibles testimonios y grabaciones en la zona que puedan aportar información relevante para el caso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
- Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
- Una trabajadora, clave para destapar las deplorables condiciones de los más de 300 perros rescatados en un criadero de Serín: el caso llegó al Ministerio del Interior
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Venden un pueblo a orillas del río Navia: dos casas, dos hórreos, una ermita y embarcadero propio por 690.000 euros
- Minuto de silencio en la segunda etapa de la Vuelta a Asturias por el fallecimiento del ciclista Cristian Camilo
- ¡Equí nun cabe más ganao!': Rodrigo Cuevas convierte el arranque de la gira 'La Belleza' en un xiringüelu apoteósico, regado de sidra y lleno de lentejuelas
- Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia