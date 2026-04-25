Un autobús al que no llegó y un hombre que la recogió en su coche: el caso de la agresión sexual de Lena centra la investigación en el recorrido de la víctima desde Benavente

La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de identificar y detener al autor de la presunta agresión sexual denunciada por una joven de 25 años que apareció desorientada en el concejo de Lena en la mañana del pasado 23 de abril.

La mujer fue localizada en las inmediaciones de la localidad de Carabanzo, en un estado que las fuentes consultadas describen como de fuerte conmoción o ·"shock". Según su propio relato, logró desplazarse por sus propios medios caminando por la carretera de acceso al núcleo urbano hasta alcanzar una gasolinera situada a la altura de Villallana, donde finalmente pudo recibir ayuda. Varios vecinos la vieron previamente caminando por el arcén, aparentemente desorientada, aunque no llegó a solicitar asistencia hasta alcanzar el área de servicio.

El aviso se produjo a primera hora de la mañana, en torno a las ocho, lo que activó un dispositivo de atención sanitaria y policial. La joven fue trasladada al Hospital Vital Álvarez-Buylla, donde se le practicaron las pruebas correspondientes al protocolo establecido para víctimas de agresiones sexuales. Además, a través del servicio de emergencias 112 Asturias se movilizaron recursos especializados de apoyo psicológico y asistencia integral a víctimas de este tipo de delitos. Según la versión facilitada por la mujer a los investigadores, los hechos se remontan a horas antes, cuando se encontraba en la estación de autobuses de Benavente con la intención de viajar hasta el aeropuerto de Asturias, en Ranón, donde tenía previsto tomar un vuelo. Antes debía hacer parada en Mieres. Tras perder el autobús por falta de tiempo, buscó una alternativa para llegar a su destino.

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, explicó que la víctima es de nacionalidad extranjera, procedía de Galicia y llegó a Benavente en un autobús que se dirigía a Madrid. Una vez en Benavente, se bajó del autocar y se sabe que subió voluntariamente al vehículo del presunto agresor sexual.

Las pesquisas

Los agentes del instituto armado ya han recabado una primera declaración de la víctima y trabajan en la reconstrucción del recorrido realizado, tratando de identificar al conductor implicado y de esclarecer con precisión qué ocurrió durante el trayecto. También se analizan posibles testimonios y grabaciones en la zona que puedan aportar información relevante para el caso.