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Dificultades económicas y graves problemas de salud: el drama del matrimonio que apareció tiroteado en la cama de su chalé de Columbiello (Lena)

El fallecido y su esposa, que está muy grave, atravesaban una etapa especialmente difícil, con enfermedades incapacitantes y una situación económica al borde del colapso

David Montañés

Columbiello (Lena)

Félix G. y su esposa Irene G., ambos de 70 años, fueron hallados tiroteados la mañana de este sábado en su vivienda de Columbiello, en el concejo de Lena, en un suceso que la Guardia Civil investiga como una decisión programada por el propio matrimonio para poner fin a su vida. El hombre falleció en el lugar de los hechos, mientras que la mujer fue localizada aún con vida, aunque en estado crítico, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario Central de Asturias, donde permanece ingresada en la UCI.

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Las primeras diligencias apuntan a que ambos habrían organizado previamente esta decisión conjunta, en un contexto marcado por un progresivo deterioro personal y una situación vital especialmente complicada. Las pesquisas señalan que no se trataría de un hecho improvisado, sino de un acto planificado por la pareja en un momento de extrema vulnerabilidad. De ahí que avisaran, antes de ejecutar el plan, a un primo para que acudiera a la casa. Fue ese familiar quien se encontró con la tragedia y dio la voz de alarma.

EN IMÁGENES: Hallan a un matrimonio tiroteado en su cama en Lena

EN IMÁGENES: Hallan a un matrimonio tiroteado en su cama en Lena

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Hallan a un matrimonio tiroteado en su cama en Lena /

En su entorno más cercano, la situación del matrimonio era conocida desde hacía tiempo. Arrastraban importantes dificultades económicas que se habían ido agravando con los años, condicionando de forma significativa su estabilidad cotidiana. Estas complicaciones financieras habían generado una presión constante, unida a la incertidumbre sobre su futuro y el mantenimiento de su vivienda. A ello se sumaban desavenencias con su más estrecho entorno familiar.

Y en los últimos tiempos sufrieron el agravamiento de cuestiones de salud que afectaban a ambos. La mujer había pasado por un ictus años atrás y presentaba en los últimos meses un estado físico debilitado, con pérdida de autonomía. El hombre, por su parte, también padecía dolencias crónicas que le obligaban a recibir atención médica de forma recurrente. Con todo, sus amigos afirman que ambos estaban mejorando. Pero el avance de estas enfermedades y el declive de su situación económica contribuyeron a un deterioro generalizado de su calidad de vida.

Hallan a un matrimonio tiroteado en su cama en Lena: el marido fallece y logran salvar la vida de la mujer

Hallan a un matrimonio tiroteado en su cama en Lena: el marido fallece y logran salvar la vida de la mujer

A. Dómínguez / Atlas News

Sin violencia de género

La Guardia Civil ha descartado la intervención de terceras personas en los hechos, así como cualquier indicio de violencia de género. Todo apunta, según las primeras investigaciones, a un escenario condicionado por la suma de factores económicos y sanitarios, que habrían llevado a la pareja a tomar una decisión extrema de manera conjunta y premeditada. En cualquier caso, las autoridades subrayan que será el informe forense y judicial el que determine con precisión las circunstancias exactas de lo ocurrido.

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El suceso ha causado una profunda conmoción en la zona, donde el matrimonio era muy conocido y apreciado. La tragedia ha generado una fuerte impresión entre los vecinos, que destacan el deterioro progresivo que ambos habían experimentado en los últimos tiempos.

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