Investigan una agresión sexual a una joven hallada aturdida en Lena

Una joven de 25 años ha denunciado haber sido víctima de una agresión sexual, tras aparecer desorientada en las inmediaciones de un área de servicio del concejo de Lena.

La investigación corre a cargo de la Guardia Civil, después de que la joven fuese atendida en el Hospital Vital Álvarez-Buylla de Mieres, donde se le practicaron las pruebas del protocolo de agresiones sexuales. Igualmente, a través del 112 Asturias se solicitaron los servicios de asistencia a víctimas de este tipo de delitos.

Los agentes del instituto armado han recabado ya la primera declaración de la víctima e investigan quién pudo abandonarla junto a una gasolinera cercana a Pola de Lena y por qué se encontraba aturdida.

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Los delitos sexuales aumentaron el pasado año en Asturias. En 2024 se registraron 287 casos y en 2025, 338, lo que supone un incremento del 17,8%.