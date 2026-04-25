Pablo Simón, politólogo: "Menos del 15 por ciento de la población vive en países democráticos"

La Casa de la Cultura "Escuelas Dorado" de Sama acogió este viernes una charla a cargo del politólogo Pablo Simón, profesor de la Universidad Carlos III, organizada por la asociación Cauce del Nalón. El salón tuvo un lleno a rebosar y contó con la presencia de destacados representantes de la sociedad asturiana. El tema era una reflexión sobre el auge de los movimientos extremistas y su amenaza a la democracia.

Simón comenzó su intervención destacando la rareza de la democracia en el mundo, ya que "menos del 15 por ciento de la población vive en países democráticos". En España, los movimientos extremistas cuentan con un apoyo del 20 por ciento.

El profesor Simón ofreció varias explicaciones para el surgimiento de estos movimientos. Señaló que la globalización ha generado "importantes desigualdades económicas" en Occidente y que el mundo es ahora culturalmente más "complejo". Cuestiones como el feminismo, la inmigración o los movimientos homosexuales, que antes permanecían en un segundo plano, han cobrado protagonismo.

Público asistente al acto. / Cedida a LNE

En este contexto, argumentó, los extremismos prometen un regreso a un pasado idealizado, que en realidad no fue tan favorable. Esta polarización cultural y económica divide a la sociedad, señaló, para añadir que la izquierda recibe votos de personas con educación media-alta y trabajadores en contacto con el público, mientras que la derecha se divide entre un sector moderado de liberales económicos y propietarios, y otro radical. Los mensajes simples de estos últimos tienen acogida entre antiguos votantes de izquierda desfavorecidos y pequeños propietarios.

Optimismo

Simón explicó los mecanismos que han contribuido a esta situación: un "malestar" sin organización, la ruptura del ascensor social y sus consecuencias. Finalmente, el profesor Simón destacó el papel de las redes sociales, que han potenciado todos estos factores. Simón concluyó con un mensaje de optimismo. Propuso vencer al pesimismo con imaginación, articulando la sociedad y mejorando la eficacia del Estado.