Sidra (y sidreros) "asgaya" en Langreo: 2.100 botellas gratis y 1.400 vasos vendidos en un certamen que atrajo a "muchísima gente"
Numerosas personas disfrutaron en La Felguera de un certamen consolidado en el programa festivo regional
Había sidra "asgaya" (unas 2.100 botellas aportadas por trece lagares), pero también había una multitud de sidreros. Tantos que, sobre la una de la tarde, ya se agotaron los 1.400 vasos que la organización había puesto a la venta para disfrutar de las degustaciones gratuitas de la bebida autóctona.
"Ha venido muchísima gente", aseguraba Juan José Vega Fanjul, presidente de Festejos "San Pedro", la entidad organizadora de las jornadas de la sidra de La Felguera tratando de hacerse oír entre la algarabía y el gentío. El vaso conmemorativo daba derecho a disfrutar gratuitamente de la sidra y también es "un recuerdo bonito de las jornadas que a la gente le gusta guardar". Por ese motivo, Festejos "San Pedro" tratará de encargar una nueva remesa para las personas que se quedaron sin él.
No es el caso de Sergio Díaz, felguerino que lleva disfrutando "quince años o así de las jornadas". Este año estaba acompañado de su amigo Yan, llegado desde Gijón, que debutaba en el certamen. "Está muy animado, presta probar sidra de diferentes lagares", señalaron justo antes de tomar un culete escanciado por Nacho Vallina del lagar Vallina .
Sergio Bernardo, conocido por sus amigos como Chencho y escanciador del lagar La Morena, aseguró que "esto está muy bien, hay mucha gente. Para eso son estos eventos, hay que puxar por la sidra", señaló este joven, que iba con madreñes, " el mejor calzado para echar sidra". En un banco estaban expusieron Celia Coto y Ramona Iglesias, "consuegres de Laviana". "Vinimos al mercao y ahora a la folixa. Nos gusta la sidra y conocer los diferentes lagares".
En el campeonato local de escanciadores, celebrado este sábado, se impuso Moisés Martínez, del bar Alternativa, por delante de Iván Fraile (segundo), de la sidrería Cantábrico. El tercero fue Luis Alberto López Arbesú, de la sidrería La Peatonal.
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