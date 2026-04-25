Tanes suman tripulantes: un recorrido en un "barco dragón" cerró las jornadas de actividades gratuitas para preparar la navegación turística en el embalse casín
Una actividad con un "barco dragón" cerró los recorridos gratuitos para divulgar cómo será el aprovechamiento lúdico del embalse
Tanes cerró este sábado con éxito de participación sus dos fines de "puertas abiertas" para estrenar la navegación lúdica en el pantano. Los días 18 y 19 de abril hubo recorridos gratuitos guiados en kayak por el pantano , que reunieron a 28 y 34 participantes, y este sábado una navegación en un "barco dragón".
Ambas actividades han sido el preámbulo para iniciar, antes del verano, el aprovechamiento turístico del pantano, ya que hasta ahora solo se había usado para embarcaciones deportivas. Fernando Noval, entrenador del Club Deportivo de Caso, indicó que "este sábado hemos tenido muy buen tiempo y han pasado treinta personas para conocer el barco dragón. Hemos tenido que dar varios viajes".
El club y el Ayuntamiento disponen de 30 kayak para dos personas, otros diez individuales, 96 piraguas profesionales y dos catamaranes. Así que las posibilidades tanto deportivas como turísticas son muchas.
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