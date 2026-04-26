Alerta antiterrorista en El Entrego: el entorno del Museo de la Minería acoge este lunes un simulacro de atentado (con restricciones para el paso de vehículos y peatones)
El despliegue obligará a restringir el tránsito de vehículos y de peatones en la zona
El entorno del Museo de la Minería y la Industria (Mumi) será el escenario este lunes de un simulacro de atentado terrorista. La operación, liderada por la Comisaría de Langreo-San Martín del Rey Aurelio, "busca poner a prueba la capacidad de reacción y la coordinación de los cuerpos de seguridad en la cuenca del Nalón", señaló la Policía Nacional.
El simulacro comenzará a las 11.00 horas en el aparcamiento del museo y tendrá una duración estimada de dos horas. Participarán unidades especializadas de la Jefatura Superior de Asturias, agentes de las comisarías de Siero y Mieres, y agentes de las Policías Locales de Langreo y San Martín del Rey Aurelio.
"Para garantizar la seguridad de los participantes y el realismo de las maniobras, se acotará un perímetro que limitará la movilidad en puntos clave", indicaron responsables policiales. El acceso al barrio de San Vicente y al complejo del Museo de la Minería sufrirá cortes intermitentes o restricciones totales ye l paso por la senda verde anexa al río quedará restringido en el tramo más cercano al museo.
Llamamiento
La Policía Nacional hizo "un llamamiento a la calma ante el despliegue de medios que se verá en El Entrego. El simulacro incluirá un uso intensivo de sirenas, luces de emergencia y la presencia de agentes armados y uniformados. Se recuerda a los residentes y transeúntes que se trata de una actividad programada y controlada, diseñada exclusivamente para mejorar los protocolos de protección ciudadana".
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