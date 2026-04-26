Columbiello, estremecido por el drama del matrimonio que decidió quitarse la vida disparándose en la cabeza: "Nadie merece acabar así"

Columbiello trata de recuperar la normalidad tras un fin de semana que ha dejado una profunda conmoción en el pueblo. "Nadie merece acabar así y menos una pareja tan buena gente", resume un vecino, poniendo palabras al sentir general tras la tragedia vivida en la vivienda del matrimonio formado por Félix G. e Irene G., ambos de 70 años.

La mañana del sábado, la pareja decidió quitarse la vida acuciada por problemas económicos y de salud. Un familiar al que previamente habían avisado veladamente de sus intenciones, los encontró metidos en la cama, juntos, con sendos disparos de pistola en la cabeza. Sorprendentemente, Irene G. aún estaba viva.

El suceso ha estremecido a todo el entorno. El familiar que acudió al domicilio tras recibir un aviso inquietante encontró a la pareja en el dormitorio. Félix G. había fallecido y su esposa puedo ser estabilizada tras ser literalmente rescatada de la muerte en el último instante por los servicios sanitarios, que la trasladaron en estado crítico al HUCA, donde permanece ingresada en la UCI. Su evolución es positiva dentro de la gravedad.

La investigación

La investigación ha descartado la participación de terceras personas y apunta claramente a que ambos decidieron quitarse la vida de manera conjunta. En el entorno más cercano reconocen que la pareja llevaba tiempo verbalizando esa intención, aunque nadie creyó que fueran a llevarla a cabo. Detrás de esa decisión se encontraban, según coinciden vecinos y allegados, una combinación de graves problemas de salud y una situación económica muy complicada, con la amenaza incluso de perder su vivienda.

El impacto en Columbiello ha sido tremendo. Durante horas, la presencia de la Guardia Civil y de los servicios de emergencia mantuvo en vilo a los vecinos, que seguían con inquietud cualquier movimiento en torno a la casa. Muchos llegaron a pensar que ambos habían fallecido.

Buena relación

Con el paso de las horas, y ya sin el despliegue de efectivos, el pueblo ha ido retomando su pulso habitual, aunque el ambiente sigue marcado por la tristeza. En las conversaciones se repite la misma idea: la de una pareja muy unida, que afrontaba junta las dificultades. "Eran muy cariñosos entre ellos", recuerdan quienes los trataban, insistiendo en que atravesaban un momento especialmente duro.

Ahora, todas las miradas están puestas en la evolución de Irene G. Su leve mejoría ha sido recibida como un pequeño alivio en medio del golpe emocional. Ahora bien, hay poco margen para el optimismo: "Sin su marido es difícil que salga adelante. Estaban tremendamente unidos", señalan los allegados.