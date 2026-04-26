Expertos en rutas jacobeas destacan el potencial del "Camino de las Asturias"

"Esta iniciativa, como otras que hemos visto ligadas al Camino de Santiago, puede generar crecimiento, desarrollo económico e intercambio cultural". Es una de las claves expuesta por los participantes en las jornadas organizadas este sábado en Laviana para impulsar la recuperación del llamado "Camino de las Asturias", una ruta diseñada entre los siglos IX y XI entre Pamplona y Oviedo para dar cobijo a los peregrinos en una convulsa época por los continuos enfrentamientos contra musulmanes y cristianos.

Las jornadas, que buscan potenciar una ruta que fue cayendo en el olvido, fueron inauguradas en el Cidan de Pola de Laviana por Fernando Rodríguez Pandiella, presidente de la Sociedad Cultural y Gastronómica "La Pegarata"; Julio García, alcalde de Laviana; Ana Vanesa Gutiérrez, consejera de Cultura; y Rosa del Carmen Álvarez Campal, presidenta de la Asociación de Amigos del "Camino de las Asturias". El gaitero de "La Pegarata", Pelayo Coalla interpretó el "Chalaneru" y "Asturias patria querida".

Esa actividad central fue una charla-coloquio con la intervención de representantes de asociaciones ligadas a rutas jacobeas, con un cartel al que estaban llamados Emilio Arnés del Pozo, vicepresidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Álava; Valeriano Teja Oruña, presidente de la Agrupación de los Caminos del Norte de España (País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia); José Luis Ruiz, vicepresidente de Peregrinos de Cantabria; Laureano García, presidente de la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago del Principado de Asturias, presidente de la Asociación Astur-Galaica del Interior de Tineo y Vocal de la Federación Española por los Caminos del Norte; y Luis Fernández Ansedes, presidente de la Asociación "Abriendo Camino" de Amigos del Camino de Santiago de Mondoñedo (Lugo) y vicepresidente de la Agrupación de Asociaciones del Camino de Santiago del Norte.

Valeriano Teja señaló que la recuperación del "Camino de las Asturias" es "una iniciativa extraordinaria porque esto pone en contacto a nuevas agrupaciones que están teniendo nuevas iniciativas en torno al Camino de Santiago". Sobre el impacto que puede tener destacó que "hemos visto lo que ha aportado el Camino Francés recuperando poblaciones rurales y generando actividad y recursos económicos. Estas iniciativas recuperan núcleos rurales y generan un tránsito de gente importante".

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Luis Fernández, por su parte, aseguró que "el Camino mueve todo, para muchos ayuntamientos de Galicia es la mayor industria porque mueve la hostelería, los productos autóctonos, artesanía... además de los que supone en términos de promoción". n