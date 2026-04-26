El fútbol andando no afloja el paso y reúne en Langreo a 350 deportistas de toda Asturias: "Esto engancha, disfruto como un chaval"

–Doce, sin correr. Doceeeee.

Por la izquierda, Tito Díaz, Javi González, Javi Rodríguez y Pablo Martínez.

El grito admonitorio del árbitro a un jugador resume en dos palabras la esencia de un deporte que cada día gana más adeptos en Asturias. El polideportivo de Riaño, en Langreo, acogió este fin de semana un campeonato de "fútbol andando" con 350 deportistas de una treintena de clubes de la región que disputaron medio centenar de partidos en apenas día y medio.

Para practicar el fútbol andando (aunque al número doce a veces se le olvide) los jugadores no pueden correr y deben mantener al menos uno de los pies en el suelo en todo momento. Tampoco hay empujones ni "segaes" porque el contacto con los rivales se limita, lo que disminuye el riesgo de lesiones. Tampoco pueden marcar gol desde dentro del área y el balón no puede sobrepasar la altura del hombro.

Dos niñas siguiendo uno de los partidos. / Cedida a LNE

"Para los que somos veteranos y siempre hemos jugado al fútbol, es una forma de divertirse que además engancha. Puedes competir sin correr, y yo que voy a hacer 67 años disfruto como un chaval. Es como si empezara a jugar otra vez", explica Pablo Martínez, del Rey Silo de Pravia. En Asturias ya hay 350 federados y casi todos ellos estuvieron este fin de semana en Langreo. Los hombres tienen que tener más de 45 años y las mujeres, más de 35. "Este maratón está siendo un éxito total. Es un deporte con mucho potencial que está funcionando muy bien en otros países como Alemania, que tiene dos millones de fichas. En Asturias empezamos con 6 equipos y ahora mismo, federados, hay un total de 34", señala Miguel Rubia, coordinador de fútbol andando de la Federación Asturiana de Fútbol.

Andrés Crespo, antes de jugar. / M. Á. G.

Andrés Crespo, jugador del Espartal de Avilés, de 55 años, indicó que "la gente va haciéndose mayor y esta es la manera de seguir jugando. Y con las normas que tiene el fútbol andando se iguala: para que una persona de 70 años pueda jugarlo como una de 50".

Mostró su satisfacción con la actividad Nuria Delmiro, vicepresidenta de la Federación Asturiana de Fútbol. "La Federación ha apostado por este deporte y animamos a la gente, sobre todo a las mujeres, que tenemos menos, a apuntarse y formar equipos. El evento celebrado en Riaño contó con la colaboración de Cruz Roja de Langreo, que estuvo presente durante el encuentro con un equipo de respuesta de emergencias.