Los Humanitarios premian a la Fundación Sira, a Sidros y Comedies y a la Guardia Civil de Moreda-Caborana

La Sociedad Humanitarios de San Martín de Moreda ha hecho público el fallo de sus premios anuales, unos galardones que reconocen el compromiso social, la defensa de la cultura asturiana y la labor de servicio a la comunidad. En esta edición, el jurado volvió a poner el foco en iniciativas y colectivos con un fuerte arraigo humano y solidario.

El principal reconocimiento, la “Colmena de Oro” a la solidaridad, ha recaído en la Fundación Sira, impulsada por el médico lenense Germán Rodríguez. Este galardón distingue la dedicación de personas o entidades volcadas con los más necesitados y, en esta ocasión, contó con una docena de candidaturas. La labor de Rodríguez comenzó tras su jubilación como pediatra en el hospital Álvarez Buylla, cuando decidió dar un giro a su vida y cumplir un antiguo deseo: ejercer como misionero. Desde entonces, viaja cada verano a zonas remotas de Guatemala, donde ha atendido a más de un millar de niños sin acceso previo a atención médica.

A través de la Fundación Sira, coordina diagnósticos, financia traslados de largas distancias, costea operaciones y tratamientos complejos como quimioterapia o radioterapia infantil, además de apoyar económicamente a las familias. Entre los casos que han marcado su trayectoria destaca el de una niña que no podía caminar por una malformación congénita y que, tras ser operada gracias a su intervención, hoy lleva una vida normal y estudia Medicina.

Los integrantes de uno de los jurados. / Foto cedida a LNE

Ámbito cultural

En el ámbito cultural, el premio “Espiga de Escanda de Oro” a la tradición ha sido concedido a "Sidros y Comedies", colectivo dedicado a la recuperación y conservación de una de las expresiones más singulares del folclore asturiano. Su trabajo ha contribuido a mantener viva esta manifestación, reforzando la identidad y el patrimonio cultural de la región.

Por su parte, la Medalla de Honor ha sido otorgada a la Guardia Civil de Moreda-Caborana, en reconocimiento a su labor diaria al servicio de la ciudadanía y su implicación en la seguridad y el bienestar del territorio.

Con estos galardones, la Sociedad Humanitarios vuelve a reivindicar el valor de la solidaridad, la tradición y el compromiso social, destacando ejemplos que trascienden lo local y ponen de relieve el impacto positivo que pueden generar tanto las iniciativas individuales como el trabajo colectivo.