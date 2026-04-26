IU reclama la circunvalación de Villamorey y badenes en la zona
Presentará una moción en el Pleno para plantear sus demandas después de que una vecina fuera arrollada por un ciclista
M. Á. G.
Izquierda Unida de Sobrescobio anunció este sábado que presentará una moción para relanzar una circunvalación en Villamorey que permita dar respuesta a la inseguridad vial en la carretera SC-2. Esta vía, que conecta Rioseco con Soto de Agues, "soporta una alta densidad de tráfico debido a la afluencia de visitantes a la Ruta del Alba, lo que supone un peligro constante para los residentes de las viviendas próximas".
La formación aseguró que lleva "años planteando soluciones que no han sido ejecutadas". "Esta falta de medidas ha tenido consecuencias el pasado jueves, cuando una vecina resultó herida y tuvo que ser hospitalizada tras ser arrollada por un ciclista".
Ante la "gravedad" de los hechos, el portavoz de IU en Sobrescobio, José Guido, ha anunciado que su grupo llevará el asunto al próximo pleno: "Vamos a presentar una moción en el Ayuntamiento de Sobrescobio para que solicite al Principado la redacción del proyecto de circunvalación de Villamorey y su posterior ejecución. Exigimos que se adopten medidas para evitar los riesgos en la carretera SC2 entre Rioseco y Soto de Agues. Llevamos mucho tiempo advirtiendo del riesgo de esta carretera".
Junto a la petición al Gobierno autonómico para la obra de la circunvalación, IU reclama que el Ayuntamiento asuma sus competencias y actúe de forma inmediata con medidas para proteger a los peatones. "Siempre hemos defendido la circunvalación y hemos pedido que se instalen badenes para reducir la peligrosidad".
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