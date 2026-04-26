Jonathan García, concejal de Arranca San Martín: "Somos un partido transversal, no nos paramos en discusiones ideológicas"

Jonathan García es el único concejal de Arranca San Martín en el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio. Vive en El Serrallo, en Sotrondio, y tiene 37 años. Trabaja en un obrador de panadería y pastelería. Pero antes de llegar al aquí y al ahora… Hijo de familia minera emigrada a Bruselas se crió en el barrio de Saint-Gilles, hoy centro de la cultura hípster y bohemia pero entonces barrio obrero, humilde y degradado. En Bruselas se graduó en Gastronomía, Turismo, Enología y Gestión Empresarial y luego se fue a Amberes a estudiar Filosofía, Teología y Filología Neerlandesa. Por medio, sus estudios de música le llevaron a viajar por Europa, Canadá, Estados Unidos, Australia y Bangkok. Todo, para regresar a San Martín, a esa tierra que su familia le había hecho querer en la distancia. En 2022 se puso al frente de una iniciativa ciudadana para crear un partido político con visión local, en las elecciones de 2023 obtenían 650 votos que le daban el acta de concejal.

-¿Qué le lleva a meterse en política?

-Un grupo de vecinos teníamos ganas de dar un aire fresco a San Martín. Entre charlas y encuentros decidimos lanzar un proyecto político vecinal.

-No les fue mal.

-Fue un éxito. La primera vez que nos presentábamos y sacamos un concejal, casi llegamos a dos. Fue una auténtica sorpresa.

-¿Qué balance hace de estos tres años en el Ayuntamiento?

-Muy positivo. Estar en la corporación te permite hacer muchas cosas. Desde fuera puedes meter escritos, hacer denuncias, convocar concentraciones, pero desde dentro se pueden mejorar las cosas.

-¿Cómo lleva lo de trabajar en un obrador y ser concejal?

-Es complicado, pero no solo para mí, también para todos mis compañeros de partido. No vivimos de la política, todos trabajamos y es complicado compaginarlo todo pero hay que estar al pie del cañón. En mi caso entro a trabajar muy temprano, de madrugada, así que a la una de la tarde ya estoy disponible para los vecinos. Lo de madrugar en este caso es una ventaja.

-En estos tres años de mandato su relación con el equipo de gobierno socialista ha tenido sus vaivenes.

-La cosa empezó tensa porque siempre hemos sido muy críticos con el PSOE de San Martín, pero luego se suavizó. El querer hacer cosas por el pueblo te lleva a sentarte y negociar. Apoyamos dos años el proyecto de inversiones con el remanente de tesorería porque era bueno para los vecinos. Ahora se ha vuelto a tensar por la denuncia que impusimos ante la fiscalía por la modificación de las bases de un taller de empleo.

-Critican al PSOE, pactan con ellos y con IU, luego se enfrentan, ¿En qué zona del arco político está Arranca San Martín?

-Somos transversales, ni de izquierdas ni de derechas. Simplemente somos un grupo de vecinos representativos de todo el municipio y de todos los sectores. En nuestro equipo hay autónomos, asalariados, ganaderos, personas que trabajan en la educación o en la administración. Queremos mejorar este municipio, atraer empresas, empleo y nuevos vecinos. Todos tenemos esos objetivos comunes y no nos paramos en discusiones ideológicas.

-Acaban de renovar su comité ejecutivo y han triplicado el número de miembros.

-Hace cuatro años éramos 6 personas y ahora somos 20. Es una señal de que cada vez tenemos más apoyo vecinal, algo que también notamos en la calle. Es una satisfacción tener 20 personas dispuestas a dar un poco de su tiempo por mejorar San Martín.

-Las próximas elecciones, las de 2027, ya están a la visa, ¿cuál es su objetivo?

-Lo lógico sería decir que el objetivo es conservar el concejal que tenemos, pero queremos crecer. Necesitamos más músculo político en la corporación para intentar forzar acuerdos y darle un cambio a esto. Espero que lo que nos dicen en la calle, que lo hacemos bien, se refleje en las urnas.

-¿No le han quemado estos tres años en política?

-Para nada, todo lo contrario. Sigo teniendo mucha energía. Sí que hay momentos de bajón, como en todo, pero yo soy solo la cara visible tengo la suerte de tener detrás un gran equipo en el comité ejecutivo y también están los afiliados y los simpatizantes, que te dan mucha energía, te ayudan y te animan si flojeas un poco.

-¿Han pensado en dar el salto más allá de San Martín del Rey Aurelio?

-No, no. Ya nos han dicho que hagamos “Arranca Langreo” y coas así, pero no es el objetivo. Tenemos una estructura muy local y estamos centrados en San Martín.