Corte de carretera en Lada en protesta por el cierre de una oficina bancaria

Vecinos de Lada se concentraron este lunes para protestar contra el cierre de las oficinas de una entidad bancaria del distrito langreano. "Se cierra una ventana al pueblo", argumentaban en las pancartas que desplegaron durante la protesta.

La movilización consistió en un corte de carretera en la calle Sabino Alonso Fueyo, la principal arteria de Lada, a la altura del lugar en el que está emplazada la oficina bancaria.